El fondo Izilend alcanza en la Costa del Sol de Málaga una financiación de 300 millones para proyectos inmobiliarios

El fondo de financiación alternativa para inversores inmobiliarios Izilend ha financiado ya en Málaga y la Costa del Sol un total de 100 proyectos que suma 300 millones de euros de inversión. En lo que va de 2025, la firma ha invertido 60 millones en 15 proyectos en un mercado inmobiliario que califica como "uno de los más atractivos de España" a nivel internacional y que continúa "en auge".

La compañía, fundada en 2018 y que trabaja en los mercados de España y Portugal, afirma que la Costa del Sol "consolida su dinamismo inmobiliario con precios al alza, absorción de doble dígito y liderazgo del segmento prime" y añade que en esta zona del litoral de Málaga "se han firmado algunas de las operaciones inmobiliarias más valiosas de España en los últimos cinco años".

"A pesar de los desafíos propios de un mercado maduro, se espera la consolidación de la marca Costa del Sol" como refugio de inversión y destino de calidad de vida", apunta el director de Inversión de Izilend, Asier Uriarte.

Hasta la fecha, Izilend ha financiado más de 200 proyectos con un valor superior a 800 millones de euros en más de 24 provincias de España y Portugal (Málaga representa así más de un tercio), tras analizar oportunidades por más de 9.500 millones de euros.

Izilend, que forma parte del grupo FS Capital, señala en un informe que los mercados residenciales de Estepona, Benahavís, Mijas y Marbella muestran entre 2020 y 2025 una "tendencia alcista constante" tanto en precios como en liquidez, "lo que confirma el atractivo de la región para compradores nacionales y, especialmente, para un número creciente de compradores internacionales".

La Costa del Sol, a dos velocidades

"No obstante, este corredor dibuja un mercado a dos velocidades. Las dinámicas varían en función de las restricciones de oferta, el perfil de la demanda y la tipología de producto. Por un lado, submercados más flexibles, capaces de canalizar la demanda de gama media y generar mayores volúmenes de transacciones. Por otro, enclaves prime definidos por una oferta severamente limitada", apunta.

Por un lado, Estepona concentra el mayor número de unidades a la venta y combina el ciclo de ventas "más rápido" con la mayor tasa de absorción trimestral y el tramo de precios más accesible: el 97% de las operaciones se cierra por importes inferiores a un millón de euros.

Mijas, por su parte, ofrece la mayor profundidad de mercado y una amplia diversidad de precios. En contraste, Marbella y Benahavís lideran los enclaves prime. Submercados como la Zagaleta-El Madroñal (Benahavís) y Nagüeles-Milla de Oro (Marbella) presentan niveles equiparables a los mercados residenciales europeos más exclusivos.

En estas áreas, casi todas las operaciones rebasan el millón de euros; en Benahavís, el 18% alcanza más de seis millones, y en Marbella, un 4% supera los cuatro millones. Este mercado se consolida así como el "epicentro" del mercado inmobiliario de lujo nacional y regista algunas de las transacciones más elevadas de los últimos cinco años.

En Benahavís, La Zagaleta destaca con la mayor concentración de ventas de alto valor. En Marbella, la actividad de alto standing se concentra en la Milla de Oro, Sierra Blanca y el resort Marina Puente Romano, reflejando el atractivo continuo de las zonas consolidadas y el auge de los desarrollos frente al mar y las branded residences, que elevan aún más el posicionamiento internacional del destino.

Una imagen de Benahavís. / L.O.

Entre las operaciones más destacadas figura la venta de Villa Cullinan por 32 millones de euros, una villa en primera línea de playa en la Milla de Oro por más de 30 millones, y tres áticos en Marina Puente Romano con precios entre 11 y 13 millones. Especial mención merece Puente Romano, donde dos áticos se vendieron en 2024 a más de 41.000 euros por metro cuadrado, marcando un récord absoluto en el mercado residencial español.

El informe de Izilend también revela que los precios del suelo presentan "disparidades significativas" entre microzonas, con valores máximos que superan los 1.500 euros el metro en distintas áreas de Marbella. "En la mayoría de las ubicaciones, la disponibilidad es estable pero no abundante, lo que indica que la escasez de suelo seguirá siendo una restricción relevante en la oferta", apunta.

Perfil del comprador de vivienda

Sobre el perfil del comprador, Izilend afirma que en los últimos cinco años y hasta principios de 2025, el mercado inmobiliario de Málaga ha experimentado un "cambio progresivo", pasando de una demanda "principalmente doméstica", compuesta por compradores españoles residentes, hacia una demanda internacional, especialmente de extranjeros no residentes.

En 2020, los españoles residentes representaban el 66,7% de todos los compradores de vivienda en Málaga, mientras que los extranjeros no residentes representaban el 22,9%, los extranjeros residentes el 9,7% y los españoles no residentes solo el 0,7%. En el primer trimestre de 2025, la proporción de españoles residentes había caído hasta el 59,4%, mientras que las compras de extranjeros no residentes alcanzaron el 28,8% y los extranjeros residentes superaron el 10%.