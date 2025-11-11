La huella de Málaga llega a Australia: tiene su propia calle en el pequeño pueblo australiano de 'Cervantes'

Existe una Málaga en Australia. Puede parecer una invención, pero es una completa realidad que no solo lleva a la provincia malagueña a uno de los puntos más remotos del mundo, sino también al resto de territorios andaluces y de la geografía nacional, que llenan el callejero del pueblo costero australiano de Cervantes de calles como Málaga, Huelva, Granada, Almería, Sevilla o Córdoba.

Cervantes es un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes situado en la costa occidental australiana, a unos 200 kilómetros de la ciudad más aislada del mundo, Perth, capital de Australia Occidental. Pero el nombre de este pueblo no se debe al reconocido escritor, sino que su origen se produjo cuando un barco ballenero americano que sí llevaba el nombre de 'Cervantes' por el literato encalló en una hilera de tres islas de Australia Occidental y un golpe de viento lo arrojó contra los bancales, con lo que no pudo salir y acabó siendo vendido por piezas.

Finalmente, este rincón australiano tomó el nombre de Cervantes y, con los años, se pensó que era por el autor de 'Don Quijote de la Mancha', lo que llevó a llenar sus rincones de referencias a España y su cultura nombrando a sus calles y plazas con el nombre de lugares emblemáticos del territorio, como Malaga Court, Cordoba Way, Seville Street, Huelva Place, Andalusia Street, Granada Glade o Almeria Street.

Málaga y Picasso, con sus propias calles en Australia

Además, Cervantes cuenta con su propio Picasso Place, así como una Majorca Street, Madrid Street o Aragon Street, entre otros muchos. "No sé si los españoles saben esto de Australia, pero yo soy australiano y no lo sabía", ha señalado Corey, un joven australiano afincado en España que ha mostrado a sus miles de seguidores este pueblo pesquero.

"Lo curioso de este lugar es que casi todas las calles llevan el nombre de algún lugar de España. Malaga Cort, Tarragona Loop, Almeria Street, Andalucía Street...", ha señalado el varón, que asegura que le ha sorprendido encontrar un "enclave español" situado tan alejado del país.

Málaga y una "mini España" en Australia

Una situación que no ha dejado indiferente a sus seguidores, que han señalado sorprendidos: "Estoy flipando. Tenemos una mini Españita en Australia". "Podemos decir que Madrid tiene playa", asegura otro usuario. A lo que añade otra: "Quiero ir allí ahora".

"Don Quijote tendrá que ser lectura obligatoria en las guarderías de Cervantes", ha bromeado Corey en sus redes sociales sobre este rincón de Australia que lleva a Málaga, Andalucía y el resto del país por toda la geografía internacional.