Jubrique celebra su fiesta de las castañas con degustaciones, talleres, rutas y mercadillos: todo lo que tienes que saber de Hashtag Castañas

Jubrique se prepara para celebrar una de sus fiestas más emblemáticas, convertida en una de las citas gastronómicas imperdibles del otoño andaluz: 'Hashtag Castañas', una iniciativa que busca convertir este fruto del Valle del Genal en un producto gourmet capaz de generar economía circular. Y para ello, el municipio de la Serranía de Ronda ha preparado una amplia programación que incluye degustaciones, talleres, cocina en directo, rutas de senderismo y mercadillos.

A pesar de que el inicio oficial de este evento que nace para promocionar este fruto identitario malagueño se produce este viernes y hasta el sábado, sus actividades arrancarán desde este mismo miércoles con un taller para niños. Durante la cita, los más pequeños realizarán una ruta de recolección y elaborarán un mural de castañas desde las 10.00 horas.

Jubrique celebra su emblemática fiesta de castañas con degustaciones, talleres, rutas y mercadillos / Ayuntamiento de Jubrique

El jueves, por su parte, se celebrará a las 10.30 horas el taller 'La Cocina con Castañas' en la Cocina de la Piscina Municipal de la localidad, tras lo que se producirá una degustación para los participantes.

Pero el grueso de las actividades se llevarán a cabo durante el viernes y el sábado, días centrales de la programación y en los que se espera mayor afluencia de población. Así, las actividades del viernes arrancarán con un show de cocina en directo en la Plaza de Andalucía sobre 'Taller de Turrones con castañas' de 18.00 a 19.00 horas, a lo que seguirá una cata de cervezas artesanas con gildas en el mismo lugar de 19.30 a 20.30 horas.

Una ruta de la tapa en Jubrique para celebrar la importancia de las castañas

A las 20.00 horas se dará el pistoletazo de salida de la Ruta de la Tapa con Castañas, que se celebra hasta el domingo al mediodía, en el que los participantes tendrán que sellar su pasaporte en el Mesón La Pozuela, Bar La Flamenca, Bar La Plaza y el food truck El Golimbreo.

El sábado arrancará con una ruta de senderismo que parte de la Plaza de Andalucía a las 9.30 horas y que permitirá a los usuarios explorar el entorno privilegiado de Jubrique, su espectacular Bosque de Cobre y su mar de castaños ocres y dorados.

Los más pequeños podrán disfrutar de un taller infantil de tortitas de 11.15 a 12.15 horas, mientras que a las 11.30 horas se inaugurará y abrirá el mercado gastronómico, en el que los asistentes podrán adquirir productos típicos de la zona como pan con castañas, miel, embutidos, chacinas, cervezas artesanales, artesanía local y otros productos de la Serranía de Ronda.

Chocolate con Castañas en esta fiesta gastronómica de Málaga

Las actividades continuarán a las 11.30 horas con la presentación de una de las mayores apuestas de esta edición, el 'Chocolate con Castañas', desarrollado junto a Maychoco y Cabañas entre Castaños, cuya presentación tendrá lugar en la Plaza de Andalucía, como la mayoría de actividades.

Y uno de los momentos más esperados de esta edición se llevará a cabo entre las 12.30 a 14.30 horas con un show de cocina en directo de la mano de Enrique Sánchez, cocinero y presentador del programa 'Cómetelo' de Canal Sur, que cocinará caldereta de cerdo con patatas y castañas para unas 300 personas en la Plaza de Andalucía. Para esta actividad, así como para otras tantas de esta edición con aforo limitado, será necesario adquirir un ticket, que se podrá comprar el mismo día en el punto oficial de la plaza.

Degustaciones, talleres y shows en la fiesta de la castaña de Jubrique

Otro de los eventos para los que será necesario ticket es la degustación de tapas con castañas, que se celebrará en La Carretera. Y para amenizar todas estas actividades, el municipio contará con la sesión musical de Matarife, que se celebrará desde las 16.00 a las 18.30 horas frente al Mesón La Pozuela, así como la sesión de música de los 80/90 a cargo de Amparo Towers, que se desarrollará frente a La Flamenca entre las 21.00 y las 00.00 horas.

A las 17.00 horas será el momento de disfrutar del tradicional tostón de castañas y aguardiente en el Poyete de la Crítica, tras lo que se celebrará entre las 19.00 y las 20.00 horas un taller de cocina con Thermomix en la Plaza de Andalucía. Todo ello convertirá Jubrique en un verdadero paraíso de la castaña, la cultura y la gastronomía que busca impulsar este fruto y ensalzar su importancia en la provincia