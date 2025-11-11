Málaga se integra en el consorcio europeo 'Chip4Regions' para posicionarse como nodo de microelectrónica

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes su participación como socio institucional en el proyecto europeo "Chip4Regions". Se integra así en el nodo andaluz de un consorcio internacional que tiene por objeto "contribuir al desarrollo de nuevas cadenas de valor europeas en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores", facilitando la ejecución de los proyectos pilotos y la conexión con las estrategias de ciudad inteligente de Málaga.

En concreto, la junta de gobierno local ha aprobado participar en la convocatoria de ayudas con fondos europeos ‘I3-2025-INV2a’ que serán concedidas por la Comisión Europea y gestionadas por la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las PYMES (EISMEA), en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

"La implicación municipal en este proyecto responde al interés estratégico de posicionar a Málaga como nodo andaluz de referencia en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores, y favorecer así la atracción de inversión, la generación de conocimiento y el impulso del tejido empresarial tecnológico", ha explicado el Ayuntamiento.

El presupuesto total del proyecto se prevé en torno a 7,5 y 8 millones de euros, y está financiado con cargo a los fondos Feder. El proyecto, en el caso de Málaga, cuenta con un presupuesto de 146.215,5 euros, de los que 102.350, euros es el importe solicitado y 43.864,7 euros serían de financiación municipal.

Proyectos pilotos

Las actuaciones previstas se estructuran en cuatro líneas de participación: gestión y gobernanza del proyecto; pilotos interregionales y testbed; aceleración y servicios de venture building; y difusión y comunicación.

La segunda línea de actuaciones comprende la habilitación y uso de información en el marco del proyecto Centesimal, como Málaga Interregional Testbed, así como la cesión de espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de los ensayos y demostraciones tecnológicas de tres pilotos: Electrónica de Potencia SiC/GaN para Redes Inteligentes y Movilidad; Plataformas 5G/6G y Edge-AI para Industria y Ciudad Inteligente; y Sistemas Embebidos, Seguridad y Certificación.

La tercera de las líneas comprende la puesta a disposición de un espacio municipal como sede para la realización de talleres, programas de capacitación, sesiones de Investor Day y actividades de aceleración de PYMEs, en coordinación con los socios, entre otras.

Una imagen recreada de la futura sede del Imec en el PTA de Málaga. / L.O.

Un consorcio europeo de microelectrónica

El consorcio internacional está integrado por 26 entidades procedentes de diferentes regiones europeas, que representan a administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos, clústeres industriales y empresas del sector de la microelectrónica y los semiconductores.

Las entidades participantes son las siguientes: la Fundación Innova IRV (que actúa como coordinador), Ayuntamiento de Málaga, Universidad de Málaga, ZABALA Innovation Consulting, Agencia Digital de Andalucía, Multiverse, Vodafone Intelligent Solutions, Ontech Security, Instituto de Microelectrónica de Barcelona, IRV AEI, Cabildo de Fuerteventura, Alternative Circuits, ⎯ Mentor Day (AP), TIUASI, ADR Nord-Est, Greensoft / GSS, EMS Electra, Electroalfa, Euronest ICT, Silicon Saxony, X-FAB, Swissbit, Last Mile Microelectronics, Reasunta Technology, Neumann (NEUM), y Congen KFT.