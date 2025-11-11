Los médicos de Málaga no cesan en su lucha: nueva huelga nacional de cuatro días

Los médicos de todo el país volverán a alzar la voz el próximo 15 de noviembre en una manifestación en Madrid para demostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. Tras esta movilización, si no se atiende a sus reivindicaciones, tendrá lugar una nueva huelga nacional del 9 al 12 de diciembre. El Colegio de Médicos de Málaga y el Sindicato Médico de Málaga (SMM) se han aliado para facilitar el transporte a aquellos facultativos malagueños que quieran acudir a la protesta de este fin de semana para mostrar su “indignación” y reclamar un Estatuto Propio.

“No ha habido ningún avance en nuestras reivindicaciones”, afirma Antonio Martín, presidente del SMM, que defiende que no les han dejado otra opción ante la negativa del Ministerio de Sanidad de aceptar sus peticiones o sentarse a negociar. “Nosotros hemos intentado que se sentaran, para que tuviéramos algún avance, pero el Ministerio no está dispuesto”, añade.

La convocatoria, tanto de paro como de la manifestación, la realiza el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA), que acordaron por mayoría ampliar el calendario de movilizaciones con una nueva manifestación y cuatro jornadas consecutivas de huelga, a la que están llamados los más de 5.700 facultativos que ejercen en la sanidad pública de la provincia. Será la tercera convocatoria de huelga que se convoca por este asunto en lo que va de año.

El pasado 13 de junio y 3 de octubre los médicos de todo el país llevaron a cabo dos jornadas de paro que fueron un “éxito” a nivel local, según Martín. Ambas convocatorias estuvieron acompañadas de una concentración a la que acudieron cerca de un millar de facultativos. En el caso de la última, llegaron a cortar por completo el tráfico del Paseo del Parque.

Traslado subvencionado

Como en las anteriores movilizaciones en la capital, el Colegio de Médicos de Málaga y el SMM ofrecen plazas subvencionadas para desplazarse de manera gratuita hasta Madrid y que Málaga esté representada en este acto de protesta contra el Estatuto Marco. El importe del billete, tanto de ida como de vuelta en el mismo día, será sufragado al 100% por ambas entidades. En un principio, se ofertaban 70 plazas, pero, según ha informado el presidente del SMM, podrían aumentarse hasta 90.

“Vamos a colaborar para que el mayor número de compañeros que puedan se desplacen a la manifestación”, destaca Martín, que asegura que siempre ha habido una “colaboración estrecha” entre ambas entidades. Tanto el presidente del SMM como el del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro, estarán presentes en la manifestación, que comenzará a las 11:30 horas en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad.

“Esperemos que la ministra tenga en cuenta nuestras peticiones”, apunta Navarro, que recuerda que el motivo por el que reclaman un Estatuto Marco propio es porque la profesión médica tiene unas particularidades que no pueden equipararse al resto de los profesionales sanitarios. “El médico tiene unas características tan concretas que lo que necesita, y lo que hemos pedido siempre, es un Estatuto Marco propio”, subraya Navarro.

Concentración del 13 de junio contra el borrador del Estatuto Marco / Álex Zea

Cuatro días de huelga

Si tras la manifestación de este sábado el Ministerio sigue sin reunirse con los facultativos para poder avanzar en una posible solución consensuada, seguirán adelante con la convocatoria de huelga para los días 9, 10 , 11 y 12 de diciembre. Desde CESM y SMA sostienen que los “responsables únicos” de esta escalada en las movilizaciones son los representantes ministeriales, “por su negativa a elaborar un Estatuto propio del médico y el facultativo y la ausencia de un marco de negociación diferenciado".

Navarro señala que para los médicos “es complicado” hacer huelga y que no están “acostumbrados” por su forma de ver la profesión. Sin embargo, ante esta situación, asegura que “no nos queda otro remedio”. “Es la primera vez que he visto a toda la profesión tan unida”, asegura el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, que espera que no sea necesario llegar a la nueva jornada de paro.

Reivindicaciones

En cuanto a sus reivindicaciones, los médicos reclaman, en primer lugar, un Estatuto y un ámbito de negociación propios, diferenciado del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Además, exigen una clasificación profesional adecuada, con la creación del grupo A1+, que reconozca las competencias y responsabilidad de los médicos. En el actual borrador, el Ministerio plantea reclasificar a todos los graduados sanitarios como grupo A1.

“Nosotros tenemos 360 créditos al final de nuestra formación y se nos van a poner al mismo nivel que a categorías de 240. No entendemos que, después de 12 años de formación y que se exija la alta cualificación que tienen los facultativos, nos acumulen a todos en el mismo nivel”, defiende Martín, que puntualiza que “no estamos pidiendo que se nos regale nada, sino que se nos reconozca el grado de formación y responsabilidad que tenemos día a día”.

Regulación de la jornada

Otra de las principales reivindicaciones del colectivo es la regulación de la jornada laboral y los horarios, que garantice su descanso y conciliación familiar. Exigen una jornada de 35 horas semanales, como al resto de profesiones, y que las guardias y horas extra se retribuyan, como mínimo, como horas de jornada ordinaria, ya que, actualmente, se pagan por debajo. Del mismo modo, reclaman que las guardias computen para la jubilación. “Es totalmente incongruente”, recalca Navarro, que no entiende cómo es posible que las horas de guardia “sí cuenten para cotizar, pero no para poder jubilarte. Como si no hubiesen existido”.

Otra de las medidas que más polémica ha generado es la que establece que los primeros cinco años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud sean en régimen de exclusividad, una medida que se mantiene para los jefes de Servicio, que no podrán compatibilizar la sanidad pública y privada.

“Es un anteproyecto hecho de espaldas totalmente a la colegiación”, lamenta el presidente del Colegio de Médicos, que afirma que, tras 22 años esperando una modificación del Estatuto, no se han tenido en cuenta las sugerencias y modificaciones que se han puesto sobre la mesa por parte del colectivo médico. “No está nada actualizado a los grandes problemas del ejercicio médico en el año 2025”, concluye.