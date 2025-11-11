Crónicas de la ciudad
La mejorable entrada al ascensor de la Alcazaba de Málaga
Con el elevador funcionando después de los contratiempos veraniegos, el porche de entrada, en la calle Guillén Sotelo, transmite al turista y visitante la sensación de decrepitud
La Inteligencia Artificial de Google, que está tan en pañales como la cirugía estética -hasta la fecha, la rama de la Ciencia que clona 'caras de gato'-, informa de que «calino» es un poeta griego de la Antigüedad o bien una marca de tabletas de sal.
Sin embargo, en Málaga la expresión «tener el calino» hace referencia a estar pasando por una pronunciada un mala racha; circunstancia que, por tradición, soporta nuestro querido club de fútbol casi desde sus inicios; pero también un medio de transporte que, prácticamente, nació con el siglo: el ascensor de la Alcazaba.
Como saben, tan necesario equipamiento para quienes no gozan de articulaciones de alpinista ha tenido periodos de intensa reparación que no terminaban de cuajar.
Felizmente, el ascensor dejó ya un verano bastante achacoso para encarar con esperanzas este otoño calenturiento.
El problema no está ya en el elevador en sí, sino en la mejorable entrada al invento. A fin de cuentas, el ascensor se abre paso en las entrañas del cerro de la Alcazaba, que en la calle Guillén Sotelo cuenta con un imponente muro de contención desde la altura de la calle Roma, hasta doblar la esquina y terminar en la Travesía del Pintor Nogales, delante de la plaza de la Aduana.
No hay duda de que, la parte que coincide con el largo pasillo de entrada al ascensor coincide con el tramo del mencionado muro, que soporta los Jardines de Puerta Oscura, necesitados de riego; amén de las lluvias que, cada vez de forma más esporádica como intensa caen sobre Málaga.
El resultado de todo este agua en caída libre se nota, precisamente, en la entrada a la Alcazaba.
El porche
Como contamos en alguna ocasión, los detalles son importantes, y desde luego, además de que sea vital que un ascensor turístico suba y baje el mayor tiempo posible; no debe menospreciarse el entorno.
Y el entorno, claro, es el porche, la entrada techada que, da la impresión, en cualquier momento va a regalar a la pareja de visitantes alemanes o kazajos sendas ‘costras’ de hormigón, pues el hierro del ferrallista ya asoma en las alturas, por efecto del agua.
Así que, en las alturas, y antes incluso de entrar en él, el ascensor da la impresión de lucir como una estructura de irregular mantenimiento. Mientras, en el suelo, los surcos pertinaces del agua transmiten la sensación de falta de limpieza y cierta dejadez. Todo tiene remedio. Ánimo.
