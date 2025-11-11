Las mejores croquetas de Málaga saben a monte y a arroz con leche

La croqueta. El plato de las mil versiones y recetas... De pollo asado, puchero, gambas, queso, jamón hasta las más elaboradas y sofisticadas, todas ellas siempre son una apuesta segura.

Con motivo de homenajear a una de las recetas más queridas y reinterpretadas de la gastronomía española, MediaChef organizó el II Campeonato de Málaga de Croquetas. Un certamen que ya tiene a sus ganadores.

El primer puesto, y por ende, el título a la mejor croqueta de Málaga, es para el restaurante Ménade de Vélez-Málaga; con una croqueta que evoca los sabores de los Montes de Málaga.

‘Los Pablos’, son los autores de esta obra que sigue los pasos de su filosofía culinaria, con “platos malagueños, mediterráneos y tradicionales”.

El segundo premio Sabor a Málaga por el uso de productos km0 es para una croqueta poco convencional. Pepi Flores del restaurante La Huerta (Casabermeja) reinventa este plato de entrante al postre y presenta una croqueta de arroz con leche de cabra.

Y en tercer lugar, pero no menos importante, la medalla de bronce ha sido para la “espectacular croqueta del premiadísimo Restaurante Eme de Mariano”. Una receta clásica de croqueta de jamón.

Un año redondo para Mariano Rodríguez, chef y dueño del restaurante, que ya cuenta a sus espaldas con el premio a ‘Mejor Restaurante Cocina Tradicional 2025’; ‘Mejor Gazpachuelo 2025’ y ‘Mejor Ensaladilla Rusa de Málaga 2025’.

Por otro lado, el Premio del Anfitrión, otorgado a la Croqueta Favorita de La Sala de Galera, fue para La Minilla, en los Montes de Málaga, a su croqueta del salchichón de Igualeja.

Participantes

En esta edición ha participado un total de 12 aspirantes, que son: Rub Smoke House (Huelin), las ‘croqueasadas’ de la Algarbía de Pizarra; las croquetas de Lacón y Huevo Cocido del Asador Doña Inés (Málaga).

En el apartado de las croquetas de jamón, participaron: Yerbagüena (Campillos), Bresc (Málaga) y La Viña de Ale (Torremolinos).

Mientras que las croquetas marinas fueron representadas por Merluza y Gamba de “La Bodega de Borja” (Arroyo de la Miel) y las de txangurro de Bocallena (Teatinos).

Origen de la croqueta

A pesar de ser uno de los platos típicos de la gastronomía española, la croqueta es de origen francés. Y la autoría de su creación se la debemos a Louis de Bechamel, chef principal del rey Luis XIV.

La primera croqueta se hizo en 1817, cuando el cocinero francés Antoine Cámere sirvió en una cena de gala.