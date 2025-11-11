Las patatas fritas malagueñas que enamoraron hasta a Robert de Niro: sirven 90 kilos por servicio

Existe un restaurante en la provincia de Málaga que se ha convertido en uno de los más emblemáticos y reconocidos del territorio no solo por sus platos tradicionales de gran tamaño y precio reducido, sino por una de sus mayores especialidades, que incluso ha logrado conquistar al oscarizado actor Robert de Niro: sus gigantescas patatas fritas, convertidas en las más famosas de Málaga.

Este enclave que ha conseguido mantener su esencia tras 350 años de historia y perfeccionar cada uno de sus platos es la Venta Los Patos, un restaurante de carretera situada en el camino a Antequera del que se asegura que hasta el propio Robert de Niro acudió a su local, probó sus patatas fritas y aseguró que eran "las mejores de su vida".

Tal es la popularidad de estas patatas fritas, que el negocio fríe en cada servicio hasta 90 kilos de patatas, que se pueden degustar en cuatro tamaños diferentes: platito, plato, fuente y mega fuente, que se pueden probar por un precio máximo de 12 euros.

Las patatas más famosas de Málaga

Una especialidad que se caracteriza por su forma gruesa, su exterior dorado y crujiente y la ternura de su interior tras ser fritas con cuidado y tradición en aceite limpio y con la sal justa.

Pero no solo las patatas merecen una visita a esta venta situada en la Carretera de El Torcal, sino que cuenta con una amplia variedad de recetas tradicionales y contundentes por un precio que oscila los 8,50 euros.

Entre las opciones se encuentran su lomo con tomate, conejo al ajillo, pollo en salsa, costillas en adobo, carrillada estofada, pelona de lomo, plato de los montes, migas con huevo y pimiento, guisado de patas, solomillo de cerdo o flamenquín.

El restaurante de Antequera que conquistó a Robert de Niro

A estos se suman sus postres como arroz con leche, 'bienmesabe', natillas con galletas, mousse de limón, tarta de queso o brownie casero. Todo ello se puede disfrutar en un ambiente único que parece haberse detenido en el tiempo, con sus gruesos muros de piedra, su olor a guiso y sus mesas de madera.

Un entorno que no admite reservas y para el que se recomienda acudir con tiempo, ya que en los días de mayor afluencia puede haber colas de hasta una hora y media para disfrutar de sus deliciosos platos o sus famosas patatas que enamoran a quienes las prueban, incluido Robert de Niro.