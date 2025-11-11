Piden 38,5 años de cárcel para dos acusados de matar a tiros a un hombre en Marbella y dejar lisiado a otro

La Fiscalía pide 38 años y medio de prisión para dos ciudadanos rumanos acusados de matar a tiros a un hombre y herir gravemente a otro en Marbella en el marco de un vuelco de droga, mientras que para el considerado el autor intelectual, un español, solicita 37 años de cárcel. El Ministerio Fiscal atribuye a los tres procesados los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal, pero a los dos primeros les añade un año y medio más de internamiento por tenencia ilícita de armas. También propone que los tres indemnicen a los herederos del fallecido con 200.000 euros y 125.280 euros al superviviente (26.280 por las lesiones y 99.000 por las graves secuelas), debiendo determinarse en ejecución de la sentencia la responsabilidad civil derivada del estrés postraumático del último. Está previsto que el juicio con jurado se celebre la próxima semana en cinco sesiones programadas entre el 17 y el 21 de noviembre.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del 15 de noviembre de 2019, aunque el ministerio fiscal establece que días antes se produjeron tres reuniones vinculadas al desenlace final. Una de ellas se produjo sobre las 18.10 horas del 12 de noviembre en el centro comercial Plaza Mayor y la protagonizaron el ciudadano español con otro de los acusados «con la finalidad de planear y dar muerte» a dos ciudadanos de origen marroquí, siempre según la acusación pública. Un día después, sobre las 14.00 horas, los tres procesados se reunieron con las dos víctimas en el Hospital Costa del Sol de Marbella, lugar en el que al día siguiente, uno antes del crimen, el español volvió a reunirse con los dos objetivos.

Las conclusiones provisionales del fiscal señalan que el día de los hechos los dos acusados de origen rumano acudieron con las víctimas a la casa de una de ellas en la urbanización Andasol de Marbella. Allí, en un plan «preconcebido» con el tercer procesado, dispararon con sendas armas a los dos hombres «con ánimo de acabar con la vida de ambos». La versión del fiscal indica que uno utilizó un arma tipo revólver de 38 milímetros con la que disparó mortalmente en el pecho a una de las víctimas, que tenía 66 años, mientras que el otro disparó con un arma similar al anfitrión, que entonces tenía 55 años, y lo alcanzó tres veces: en un hombro, en una pierna y en el abdomen. Este último balazo le provocó gravísimas lesiones como traumatismo renal severo, perforación de colon y fractura por proyectil y metralla de la tercera vértebra lumbar. Entre otras secuelas le ha dejado una paraplejia por lesión medular con alteraciones motoras y de sensibilidad secundarias, apunta el escrito antes de añadir que es posible que sufra una dolencia psiquiátrica compatible con un trastorno por estrés postraumático. Tras el doble crimen, los dos tiradores se trasladaron hasta una de las salidas del municipio de Coín para reunirse con el tercer procesado, concluye el escrito.

Detenciones

La investigación de la Policía Nacional situó rápidamente el crimen en un vuelco de droga y los agentes siguieron el rastro de los pistoleros a través del coche que utilizaron tras los hechos. Esto les permitió identificarlos en apenas cinco días, aunque no fueron detenidos hasta el mes de febrero en su país, donde fueron localizados por la policía rumana por petición de las autoridades españolas. El presunto autor intelectual, por su parte, fue detenido en Málaga capital en enero.