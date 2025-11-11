El presupuesto de la Diputación de Málaga ascenderá a 516 millones en 2026

El presupuesto de la Diputación de Málaga romperá por primera vez la barrera de los 500 millones de euros, al incrementarse respecto al actual en un 12,29%. El presidente del organismo provincial, Francisco Salado, ha indicado que su equipo ha optado "por hacer previsiones prudentes", al no disponer por parte del Gobierno central, "que mantiene sus presupuestos prorrogados desde 2023, ni de regla de gasto, ni techo, ni indicaciones sobre los fondos del resto de administraciones".

Salado ha subrayado el esfuerzo del Área Económica que se ha encargado de dar forma al documento que incluye 516,21 millones de euros, de los que 382,26 millones estarán destinados a "la matriz de la entidad", con una subida del casi 14% sobre las cuentas del presente ejercicio. Asimismo ha indicado que la partida de inversiones crece hasta en el 26% y se sitúa en los 96 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto al equipo de gobierno, este martes / L.O.

Transferencias directas

Las transferencias a los ayuntamientos experimentan además un incremento del 4,75% y se elevan a 62,3 millones de euros. Ahí figuran 39,8 millones del Plan de Concertación para municipios de menos de 20.000 habitantes o 10,1 millones para la oficina encargada de atender las peticiones de los alcaldes. En cuanto a los distintos organismos que no forman parte de la matriz principal de la Diputación, en 2026 se destinarán 40,32 millones al Patronato de Recaudación, 37,1 al Consorcio de Bomberos (7% más), 32,15 al de Residuos, 18,52 a Turismo Costa del Sol o 4,76 millones al de Aguas.

El presidente ha agregado que se destinan casi 28 millones de euros a mejoras hídricas para "seguir luchando contra las pérdidas o fraudes, porque el fantasma de la sequía siempre nos acecha". Ha arremetido contra la gestión del Ejecutivo central, y más concretamente se ha dirigido al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, por la falta de avances en el proyecto de desaladora para la comarca de la Axarquía. Salado señala que se destinarán por parte de la Diputación 8,3 millones en obras para el abastecimiento de aguas o 2 millones para las redes de alcantarillado.

Detalle de los presupuestos de la Diputación / L.O.

Mejoras viarias

También ha incidido en las dificultades que entraña la falta de infraestructuras viarias y ha puesto como ejemplo el municipio de Rincón de la Victoria, del que es alcalde, que este martes vuelve a estar colapsado por un accidente en la autovía A-7. Así ha destacado que la partida de mejora en la red provincial de carreteras sube en la Diputación para el nuevo año en un 18% hasta elevarse a 18,3 millones de euros. Incorpora el documento un "ambicioso plan de refuerzo de firme", así como otras reformas para favorecer el tránsito entre las distintas localidades.

También se prevé avanzar en las obras de los parques de bomberos de Pizarra, Rincón de la Victoria y Coín, así como iniciar el plan presentado este mismo lunes para rehabilitar, con un montante total de 8 millones, las iglesias de los pequeños pueblos. Existe una partida de 1 millón de euros para seguir con las obras del tejado de la Catedral de Málaga, otra cuantía abierta de 100.000 euros para firmar el convenio que permita construir el futuro Auditorio de Málaga, y otros 8,6 millones de euros para dinamizar la promoción cultural en Málaga capital y su provincia. A la promoción del deporte se reservan 5,8 millones y hasta 4 al refuerzo en la ciberseguridad tras el incremento este año de los ataques cibernéticos.