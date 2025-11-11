Radiografía de la gripe aviar en Málaga: cómo está afectando a los consumidores y ganaderos

La gripe aviar mantiene en jaque a las explotaciones ganaderas de España, sin dar tregua al sector. En España, esta enfermedad ha provocado el sacrificio de más de 2,7 millones de aves de corral tras detectarse 14 brotes.

Para frenar la propagación, el Gobierno ha decretado el confinamiento de aves en casi 1.200 municipios y ha prohibido la cría en exteriores en todo el país.

Las zonas de especial riesgo señaladas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se concentran principalmente a lo largo de los grandes corredores migratorios y áreas costeras, donde confluyen aves silvestres y explotaciones avícolas.

Gallos y gallinas. / PIXABAY

En Málaga, la sombra de la gripe aviar comenzó en septiembre, con la aparición de numerosas aves muertas en distintos parques y jardines de la ciudad. Aunque más tarde se confirmó que se debía a otro tipo de enfermedad, ya se habían detectado focos en Sevilla y Huelva.

Desde entonces, Andalucía cuenta con 197 municipios declarados de especial riesgo por gripe aviar. Una situación epidemiológica que ya hace estragos en la economía social y en el sector ganadero.

Andalucía destaca por su elevada densidad de municipios afectados, especialmente en entornos de marismas, humedales y deltas fluviales.

Gripe aviar en Málaga

En Málaga, con el humedal de Fuente de Piedra, no es de extrañar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) haya puesto la alerta en ocho municipios. Según el MAPA, las zonas de especial protección son: Alameda, Antequera, Campillos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas y Teba.

¿Y cómo afecta esto a los ganaderos? Según Antonio Rodríguez, ganadero y secretario provincial de COAG Málaga, explica que: “La cuestión está en que ahora hay que extremar la precaución para que las aves migratorias no entren en contacto con las aves domésticas”.

Respecto a las aves confinadas, Rodríguez indica que les afecta “relativamente”, ya que en la provincia “ya no quedan explotaciones al exterior, pero sí tenemos que tener precaución por si se declara un brote, porque habría que sacrificar toda la producción”. Una situación que supone una pérdida económica importante para estas pequeñas explotaciones.

Consecuencias en el bolsillo del consumidor

Al consumidor, la gripe aviar ya se deja notar principalmente en los bolsillos. El coste de los huevos se ha disparado, llegando incluso a rozar los cinco euros en algunas variedades.

Solo en el último mes, su precio ha subido un 19%, acercándose a la barrera de los cuatro euros por docena.

“El problema principal es que en los últimos cinco años el precio ha subido un 80%. Influye la gripe aviar, sobre todo en Europa, pero también la falta de rentabilidad, que ha ido cerrando granjas por las inversiones y los cambios en las normativas.”

Gallinas ponedoras de huevos en una granja. / L.O

Una subida que no se traslada a los bolsillos de los ganaderos, sino que repercute positivamente en la economía de las cadenas intermediarias. “La subida es el eterno problema. El coste de producción es tan alto que a nosotros no nos repercute, sino que se queda en los bolsillos de las cadenas. Hay una clara falta de rentabilidad de las producciones. Europa debe replantearse lo que lleva haciendo durante décadas.”

Y en cuanto a si el coste de los huevos frenará en los próximos meses, Rodríguez augura que “no, y que seguirán subiendo.”

En cuanto al peligro para los humanos, el secretario provincial de COAG llama a la tranquilidad:

“No hay peligro en Málaga, la gripe aviar no afecta a los humanos.”

Una tranquilidad a la que también alude el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que hace un llamamiento a la serenidad y al rigor ante el incremento de los riesgos vinculados a la gripe aviar en España, tras la entrada en vigor de la norma aprobada por el Gobierno para el control de los focos de esta enfermedad.

Focos

Desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre de 2025 han sido comunicados, a través de ADIS, 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas, en quince países europeos.