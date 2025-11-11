El subdelegado del Gobierno de Málaga acusa al PP de hacer "demagogia" en sus reivindicaciones sobre la A-7

"La sobreactuación y la demagogia del PP no tiene límites". Con esta dureza se ha expresado este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, respecto a las crítica que desde hace días vierten los distintos reponsables del Partido Popular en la provincia sobre la necesidad de mejorar la red viaria y que constamente se ve afectada por accidentes que colapsan los accesos a la capital, sobre todo en la zona oriental de la A-7 donde, como este martes, se han registrado colas de más de 10 kilómetros por culpa de un camión averiado en el arcén. Salas recuerda que "el Gobierno ya está trabajando en la ampliación de la A-7 tanto oriental como occidental" y con relación a la actitud e los popuolares denuncia: "Están pidiendo algo en lo que ya estamos avanzando y que, por cierto, ellos nunca hicieron ni pidieron a los Gobiernos del PP".

Entre otros líderes del PP en Málaga, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, hace unos días volvió a hacer un llamamiento a la sociedad civil malagueña para que “reclame lo que nos corresponde, lo que esta provincia merece y necesita". Del mismo modo, el PP ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno central que ponga en marcha un plan de bonificaciones de la AP-7, conocida como autopista de la Costa del Sol. La presidenta del partido en la provincia, Patricia Navarro, ha destacado que los usuarios habituales que realizan el trayecto de la AP-7 entre Málaga y Estepona "se ahorrarían un 75% del coste del peaje, hasta 1.985 euros al año, si el Gobierno de España aplicase a esta autopista las mismas bonificaciones de las que ya disfrutan los conductores de la AP-9 gallega".

Salas ya se mostró muy crítico con esta iniciativa popular de recabar firmas. El subdelegado desacreditó esta campaña y sostuvo que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha bonificado la autopista AP7".

Ahora ha vuelto a la carga en sus denuncias: "¿Qué intereses defienden los responsables institucionales del PP? El chiste se cuenta sólo". Según Salas, "el señor Salado, que es presidente de la Diputación y además alcalde de Rincón de la Victoria, tenía hoy una buena oportunidad para pedirle a su jefa en el PP y responsable de la Junta que lleve el metro a Rincón de la Victoria. Creo que no lo ha hecho. O una solución a la plaga de cucarachas que afecta al transporte metropolitano de la Junta y que da servicio a los vecinos de su propio municipio".

"Atacar al Gobierno de España"

"Los impuestos de los malagueños pagan el sueldo tanto de Salado como de la delegada de la Junta para que trabajen como responsables institucionales no para que se dediquen a actos de su partido una mañana para atacar al Gobierno de España", ha sentenciado Javier Salas en unas declaraciones que ha hecho llegar a los medios de comunicación, en las que, además, recordó la manifestación en favor de la sanidad pública que este domingo congregó en Málaga a más de 20.000 personas. "Este es el principal problema que afecta a la provincia: la privatización de la sanidad por parte de la Junta de Moreno Bonilla. De eso tampoco habrán hablado hoy ni Salado ni Navarro porque el sectarismo y la demagogia del PP es su bandera".