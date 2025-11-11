Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT) han registrado este martes la convocatoria de una huelga parcial que comenzará el próximo viernes 28 de noviembre, coincidiendo con la jornada en la que se inauguran las luces de Navidad en la calle Larios y el Centro Histórico. La convocatoria, presentada ante la administración laboral competente tras ser aprobada ayer lunes por el 100% de los trabajadores reunidos en asamblea, incluye paros que se realizarán durante 13 días alternos hasta el 20 de diciembre y que serán de cuatro horas cuando la jornada caiga en viernes (de 6.00 a 8.00 horas por la mañana y de 18.00 a 20.00 horas por la tarde) y de dos horas en el resto de esos días (ya sea por la mañana o por la tarde). A la huelga están llamados los trabajadores de la EMT que desempeñan el puesto de agentes únicos (es decir, los conductores de los autobuses).

La huelga se realizará, en concreto, los días 28, 29 de y 30 de noviembre y el 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 19 y 20 de diciembre.

El comité de empresa de la EMT, órgano de representación de los trabajadores, ha explicado que el paro se convoca por la "grave situación" que atraviesa la empresa de transportes, y citan "problemas que vienen denunciándose desde hace meses" como "falta de personal", "deterioro del mantenimiento de la flota", "horarios de conducción inasumibles" y "condiciones laborales que impiden prestar un servicio público digno y seguro". Los trabajadores resaltan las "consecuencias" que están generando estos factores "tanto en la plantilla como en la ciudadanía".

El comité apunta que ayer lunes se celebró una asamblea general de trabajadores en la que se analizó "en profundidad" esta situación y se informó a los presentes sobre las gestiones y propuestas que habían trasladado a la dirección de la EMT "sin haber obtenido, hasta la fecha, respuestas ni compromisos concretos".

"Ante la ausencia de avances y la creciente presión que soportan los trabajadores, el comité planteó la posibilidad de ejercer el derecho a huelga, mediante parones parciales como medida de protesta legítima y proporcional a la situación actual", comentan.

Un autobús de la EMT de Málaga, cuyos conductores han convocado una huelga parcial. / L. O.

El comité señala que el respaldo de la totalidad de trabajadores presente en la asamblea "refleja la unidad, el malestar y la determinación de la plantilla para defender unas condiciones laborales justas y un servicio público de calidad". Y subraya que la decisión de convocar esta huelga parcial "no se toma a la ligera, sino como consecuencia directa de la falta de diálogo y soluciones por parte de la dirección".

"Nuestro objetivo sigue siendo garantizar un transporte público eficiente, seguro y humano, tanto para los trabajadores que lo hacen posible como para los ciudadanos que dependen de él cada día", añaden.

Fuentes sindicales consultadas ayer por este periódico, señalaban que los trabajadores piden "soluciones" a la EMT para los "problemas de horarios" que están sufriendo los autobuses motivados por el incremento de viajeros en este 2025. Afirman que se están dando casos de vehículos que no pueden recoger a los usuarios en algunas paradas porque pasan ya atestados de personas, y también de líneas que necesitarían más autobuses para cumplir con la frecuencia establecida.

"Queremos dar un servicio y unos horarios dignos a la ciudadanía, y no dejar a la gente en las paradas, porque eso genera la lógica frustración de esos usuarios. Hay además líneas donde el cuadro horario establece unos minutos y que necesitarían de más tiempo. Todo esa situación también repercute en el estrés que sufren los conductores", comentaban las fuentes.

Además, el paro estaría dirigido a solicitar a la empresa municipal de transportes la modernización de los autobuses más antiguos de su flota, algunos en torno a los 20 años de antigüedad.

Calendario de paros parciales

El calendario de huelga registrado ante la autoridad laboral y el Sercla el siguiente:

-Viernes 28 de noviembre (día de la inauguración del alumbrado navideño en el Centro de Málaga): desde las 06.00 horas hasta las 08.00 horas y de las 18.00 a las 20.00 horas.

-Sábado 29 de noviembre: desde las 18:00 a las 20:00 horas.

-Domingo 30 de noviembre: desde las 18:00 a las 20:00 horas.

-Lunes 1 de diciembre: desde las 06.00 horas a las 08:00 horas

-Viernes 5 de diciembre: desde las 06.00 horas hasta las 08:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas.

-Sábado 6 de diciembre: desde las 18:00 a las 20:00 horas.

-Domingo 7 de diciembre: desde las 18:00 a las 20:00 horas.

-Martes 9 de diciembre: desde las 06.00 horas hasta las 08.00 horas.

-Viernes 12 de diciembre: desde las 06.00 horas hasta las 08:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas.

-Sábado 13 de diciembre: desde las 18:00 a las 20:00 horas.

-Lunes 15 de diciembre: desde las 06.00 horas hasta las 08:00 horas

-Viernes 19 de diciembre: desde las 06.00 horas hasta las 08:00 horas y desde las 18.00 a 20.00 horas.

-Sábado 20 de diciembre: desde las 18.00 a las 20:00 horas.