Acorralan y persiguen a una enfermera durante una visita a domicilio: Málaga registra tres nuevas agresiones a sanitarios

Varias decenas de profesionales se han concentrado este miércoles en el centro de salud Miraflores de los Ángeles de Málaga para denunciar tres nuevos episodios de violencia contra profesionales sanitarios. En esta ocasión, las víctimas han sido dos facultativas y una enfermera de este centro, que fueron amenazadas por diferentes usuarios. En el caso de la enfermera, además, había sido previamente acorralada y perseguida por el cuidador de una paciente a la que fue a atender a su domicilio.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, cuando la profesional de Enfermería realizaba una visita rutinaria de atención domiciliaria para curar a una paciente dependiente. Según ha detallado el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y Satse en un comunicado conjunto, el agresor llegó a “insultarla, gritarle, a acorralarla contra la pared y hasta perseguirla por las escaleras cuando esta abandonó el domicilio”.

Al parecer, el cuidador estaba molesto porque cada día acudía una profesional distinta y, según él, "tenían olvidada a la paciente". Tras este episodio, que terminó con el aviso a la Policía y una denuncia en la comisaría por una agresión y amenazas del cuidador de la usuaria, la enfermera sufrió una crisis de ansiedad y, actualmente, se encuentra de baja laboral.

Días después, el individuo se personó en el centro de salud para amenazar a la enfermera si no quitaba la denuncia.

Dos médicas amenazadas

En este mismo centro de salud, el pasado 27 de octubre una médica fue amenazada en la consulta por parte de un usuario que no estaba de acuerdo con la prescripción de un fármaco que le había recetado la profesional. Ese mismo paciente había mostrado una notable impaciencia al esperar su turno.

Una semana más tarde, el 7 de noviembre, otra facultativa sufrió una agresión verbal con amenazas e "intento de agresión física" por parte de una usuaria que le exigía alguna demanda. Según afirma el SMM, tuvo que intervenir la Policía.

Concentración

Ante estas tres nuevas agresiones, el Sindicato Médico de Málaga y Satse han convocado una concentración este miércoles a la entrada del centro de salud Miraflores de los Ángeles de la capital para denunciar estos nuevos episodios de violencia y mostrar su apoyo a las compañeras agredidas.

Ambos sindicatos aseguran que siguen sin entender cómo la población civil carga las tintas de la situación sanitaria en la comunidad autónoma contra los facultativos y enfermeros. En este sentido, recuerdan que no son los responsables de “las ineficiencias del sistema” y que, en ningún caso, deben ser agredidos ni verbal ni físicamente por estos u otros motivos.

Récord de agresiones

“¿Qué tiene que pasar para que la Administración tome medidas? Estamos batiendo récords”, ha subrayado durante la concentración Teresa Valle, delegada del SMM y responsable de prevención de riesgos laborales, que insiste en que Málaga está sufriendo una “escalada inadmisible” de agresiones.

Según los datos recopilados por el Sindicato Médico, en lo que va de año se han registrado 51 agresiones a médicos en la provincia, 21 más que en todo el año 2024, cuando se contabilizaron 30 episodios de violencia física o verbal.

Por su parte, según el registro de Satse, basado en los datos aportados por el Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce, desde que comenzó el año 2025 se han producido 81 agresiones en los centros sanitarios de la provincia: 61 a profesionales sanitarios (18 hombres y 43 mujeres) y 20 a no sanitarios (8 hombres y 12 mujeres).

“En Málaga se están batiendo récords con todas las categorías”, ha lamentado Valle, que ha indicado que este centro de salud no cuenta con personal de seguridad. “Aquí, como mucho, se le da al botón de pánico y esperamos que algún compañero, que no tiene competencias, venga a echar una mano”, lamenta la profesional, que reclama que haya una seguridad reglada para los enfermos y médicos que deben atender a domicilio.

Reclaman "medidas efectivas"

No obstante, ha puntualizado que la situación de este centro de salud no es una excepción, sino que más de la mitad de los centros de salud de Málaga no cuentan con personal de seguridad ni vías de escape.

“Es intolerable”, ha remarcado la profesional, que ha recordado que las cifras registradas representan tan solo “la punta del iceberg”, ya que muchos compañeros no denuncian porque hay “muchísimo papeleo” de por medio. “Los que denuncian en la Policía son un porcentaje ínfimo”, ha asegurado Valle.

Asimismo, la delegada del SMM ha exigido a la Administración que tome “medidas efectivas” como ocurre en otras comunidades autónomas, donde se contemplan “sanciones administrativas inmediatas, tanto económicas como de órdenes de alejamiento, sin esperar a que el profesional tenga que ir a los tribunales”.