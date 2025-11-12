El tiempo
La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga por intensas lluvias
La Aemet activa el aviso amarillo en todo el litoral andaluz, por lluvias que se prevé que alcancen los 60 litros por metro cuadrado
La borrasca Claudia trae intensas lluvias, con avisos de nivel naranja y amarillo a Andalucía. Alertas que ya se han activado en gran parte de la comunidad autónoma, en la que sólo Córdoba y Jaén se libran.
En Málaga la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta amarilla desde las 00:00 de la medianoche del 14 de noviembre hasta las 23:59 horas.
Las zonas en alerta son Axarquía, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. Se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm y hasta 60 litro de agua por metro cuadrado.
Aviso naranja
El aviso naranja por lluvias se encuentra en el Litoral, Andévalo y Condado (Huelva), a partir de las 12.00 horas y hasta la media noche del día 14, mientras que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
Asimismo, la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva, en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Además, se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.
En concreto, en Aracena se esperan hasta 70 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en el litoral onubense y la comarca de Andévalo y Condado se prevén hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en el mismo periodo. En Sevilla, la Sierra Norte podría registrar hasta 70 mm en doce horas y la Campiña sevillana hasta 40 mm.
El viento
El viento también azotará este jueves con aviso de riesgo vigente por rachas máximas muy fuertes de componente sur de hasta 70 kilómetros por hora en Huelva, afectando al litoral, Aracena y la comarca de Andévalo y Condado; en Sevilla, en la Sierra Norte y la Campiña; en la Sierra y Pedroches, en Córdoba. También estará afectado el litoral gaditano.
Para la jornada de este jueves, la Aemet ha concretado que se esperan cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que sean "localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas". En el resto, se presentarán cielos con intervalos de nubes medias y altas, en aumento a nubosos al final del día.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se encuentran sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en la mediterránea. Por su parte, los vientos serán de componente sur y moderados en el tercio occidental, con "intervalos fuertes en el litoral atlántico", de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto, con "rachas muy fuertes" en el tercio occidental.
