Asaja Málaga subraya que la gripe aviar "no representa ningún riesgo para la salud humana"

La gripe aviar continúa preocupando a los ganaderos españoles, así como a los consumidores de productos avícolas.

Por ello, ASAJA Málaga hace un llamamiento a la calma ante la actual situación derivada de la detección de casos en algunas zonas del país.

Desde esta organización se subraya que el consumo de estos productos no representa ningún riesgo para la salud humana, y que las autoridades competentes están aplicando todas las medidas preventivas necesarias para evitar su propagación y proteger la cabaña de la provincia.

ASAJA Málaga señala que, en caso de detectarse algún foco, se activan de inmediato los protocolos de control y vigilancia establecidos por las autoridades veterinarias, que incluyen el aislamiento de las explotaciones afectadas, la desinfección de las instalaciones y el seguimiento exhaustivo de las zonas circundantes, llegando a producirse en situaciones que lo requieran, el vaciado sanitario.

La organización insiste en que el sector avícola malagueño mantiene altos estándares de bioseguridad y que el conjunto de medidas aplicadas es para garantizar la contención de la enfermedad, evitando repercusiones económicas y sanitarias.

"Desde ASAJA Málaga reiteramos el mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y nuestro absoluto apoyo al sector avícola, recordando que el consumo de estos productos es completamente seguro y que la situación se encuentra bajo control gracias al trabajo coordinado de ganaderos, veterinarios y administraciones públicas".

Cómo se transmite la gripe aviar

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa que afecta a todo tipo de aves. Su transmisión se produce principalmente por contacto directo entre las aves infectadas y las sanas, sus secreciones o heces, y de forma indirecta a través de superficies, agua o alimento contaminados.

En ningún caso se transmite por el consumo de carne o huevos procedentes de centros de producción que pasan por estrictos controles sanitarios.