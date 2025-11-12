Otro atasco kilométrico colapsa la A-7 desde Cerrado de Calderón a Torre de Benagalbón

Las carreteras de la provincia de Málaga viven los días más complejos de su historia reciente. Atasco tras atasco, los usuarios tienen que armarse de paciencia para acceder a la capital desde la zona oriental de la provincia. Este miércoles, a primera hora, se vuelven a registrar colas kilométricas, en esta ocasión, por culpa de un camión accidentado en la A-7 que ha provocado retenciones desde los túneles de Cerrado de Calderón hasta prácticamente llegar a Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria.

En torno a las 5.30 horas de esta madrugada se ha registrado esta incidencia en el punto kilométrico 978,4 en sentido decreciente y aunque el camión ha podido ser ya retirado, la caravana, que ha alcanzado los 12 kilómetros de largo, se mantiene a esta hora de la mañana en 7 kilómetros debido a la densidad de tráfico que a diario soporta esta infraestructura clave en la movilidad de la provincia de Málaga.

Es el segundo día consecutivo que esta misma vía queda colapsada por una incidencia parecida. Este martes fue otro camión averiado el que quedaba en el arcén y provocaba también una caravana de más de nueve kilómetros en sentido Málaga. Es una dinámica habitual en esta carretera, que ha provocado también otra polvareda política entre el PP, que reclama mejoras al Gobierno central inversiones para mejorar las infraestructuras, y el PSOE, que acusa a los populares de "demagogia".

"La sobreactuación y la demagogia del PP no tiene límites". Con esta dureza se expresaba este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, respecto a las críticas que desde hace días vierten los distintos reponsables del Partido Popular en la provincia sobre la necesidad de mejorar la red viaria y que constamente se ve afectada por accidentes que colapsan los accesos a la capital, sobre todo en la zona oriental de la A-7.

"El colapso de nuestras carreteras por la desidia de Sánchez está poniendo en riesgo el progreso y crecimiento de la provincia", asegura, por su parte, Patricia Navarro, la presidenta de los populares en la provincia.

Hace justo una semana, el pasado miércoles 5 de noviembre, se registraba otro accidente en la A-7 a las 06.15 horas sobre el kilómetro 965, a la altura de Chilches, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, y en sentido Málaga. Un vehículo que estaba detenido en el arcén fue alcanzado por un camión, que llegó a volcar. Entonces, según la información de la DGT, las retenciones llegaron a los cinco kilómetros.

Del mismo modo, el 30 de octubre, una retención de 13 kilómetros bloqueó los accesos a Málaga desde Rincón de la Victoria. Otro camión averiado, que tardó más de seis horas en ser retirado de la A-7, bloqueó uno de los carriles en dirección Málaga. El presidente de la Diputación de Málaga, que quedó atrapado en el atasco, reclamó un tercer carril y un servicio de grúa urgente para paliar los habituales atascos.