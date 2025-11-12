Bilba impulsa el cambio del sector: protagonista del Foro INNOVA en SIMED 2025

Del 13 al 15 de noviembre, Málaga acoge una nueva edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), donde la Zona INNOVA se consolida como el espacio que da voz al cambio. En este contexto, Bilba se presenta no solo como patrocinador, sino como motor de una conversación esencial: cómo construir mejor, más rápido y con menos impacto.

Bilba: compromiso con un nuevo modelo de construcción

Desde su origen en Málaga, Bilba ha evolucionado hasta convertirse en un referente en innovación y ejecución técnica, con una visión que trasciende la obra para impulsar la transformación estructural del sector.

Integrada en el grupo SINERBA, la compañía actúa como tractor de cambio: no solo construye, sino que transforma.

La participación de Bilba en SIMED 2025 y su liderazgo en el Foro INNOVA by Bilba reflejan una convicción firme: la construcción del futuro debe ser más digital, más colaborativa, más sostenible y más industrializada.

Foro INNOVA by Bilba: espacio de encuentro y acción

La edición 2025 de SIMED centra su atención en tres ejes clave —innovación, tecnología e industrialización— y encuentra en la Zona INNOVA, patrocinada por Bilba, un auténtico laboratorio de ideas donde confluyen empresas tecnológicas, industrializadoras, constructoras, promotoras, financiadoras, startups e instituciones.

En este espacio, el Foro INNOVA by Bilba actúa como catalizador: un lugar donde las ideas se debaten, se contrastan y se transforman en acción.

Para Bilba, significa renovar su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, pero también reafirmar su posicionamiento como empresa que lidera el cambio desde la práctica, con visión industrial y capacidad técnica.

El camino hacia la industrialización residencial

Entre sus principales actividades destaca la mesa redonda “De la colaboración a la acción: el camino hacia la industrialización residencial”, un debate de alto nivel sobre los retos y oportunidades de industrializar la edificación.

Participan representantes de entidades como Triodos Bank, Molins Precast Solutions, Nuovit Corporate, Autodesk y Bilba, moderada por Jordi Royo, Director de Contratación e IPD de Bilba, en un espacio concebido para compartir conocimiento, experiencias y soluciones reales que aceleren la transición hacia una construcción más eficiente y responsable a través de la industrialización.

Un ejemplo de proyecto industrializado vs. construcción tradicional

Como ejemplo de los avances en este ámbito, destaca el proyecto Los Pacos, una promoción residencial industrializada desarrollada por Bilba para el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). Se trata de vivienda asequible que demuestra cómo la industrialización puede ser una herramienta clave para responder con agilidad a la demanda habitacional, garantizando calidad y eficiencia.

El sistema constructivo industrializado ha permitido reducir significativamente los plazos de ejecución y el uso de mano de obra, optimizando los recursos y asegurando un mayor control sobre los procesos. El resultado es visible: mientras otras obras vecinas, que se iniciaron a la vez, ejecutadas con métodos tradicionales, aún continúan en construcción, Los Pacos ya está completamente finalizado.

Una imagen —como la que acompaña a este texto— lo ilustra con claridad: la industrialización acorta los tiempos en la vivienda pública.

Los Pacos, proyecto de Viviendas de Apoyo Municipal en Fuengirola, Málaga / La Opinión

Más allá de construir: liderar el cambio

En un entorno cada vez más exigente, Bilba reafirma su liderazgo como una constructora que co-construye el futuro del sector.

Su apuesta por la innovación se materializa en tres grandes ejes estratégicos:

Digitalización y colaboración . Bilba aplica metodologías como BIM, IPD, Lean/Last Planner y VDC para optimizar procesos, mejorar la coordinación y garantizar proyectos más precisos y sostenibles.

. Bilba aplica metodologías como BIM, IPD, Lean/Last Planner y VDC para optimizar procesos, mejorar la coordinación y garantizar proyectos más precisos y sostenibles. Industrialización real . Lidera la implantación de sistemas estructurales industrializados —steel frame, hormigón prefabricado y madera estructural— para ganar certeza en plazo, coste y calidad, reduciendo a la vez la huella ambiental.

. Lidera la implantación de sistemas estructurales industrializados —steel frame, hormigón prefabricado y madera estructural— para ganar certeza en plazo, coste y calidad, reduciendo a la vez la huella ambiental. Visión colaborativa. Fomenta la integración temprana de todos los agentes del proyecto, desde el diseño, bajo esquemas de colaboración que alinean intereses y generan valor compartido.

Este enfoque integral refleja un modelo operativo basado en la confianza, la transparencia y la eficiencia, valores que definen el ADN de Bilba y de todo el ecosistema Sinerba.

Compromiso con el futuro

“La innovación y la industrialización no son opcionales, son esenciales para construir mejor, más rápido y con menos huella. En definitiva, son la base de la construcción del futuro que ya es presente”, señalan desde Bilba.

