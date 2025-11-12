El tiempo
La borrasca Claudia cruzará Málaga con lluvias generalizadas hasta el lunes
La Agencia Estatal de Meteorología recomienda prestar atención a los avisos que se vayan activando por fuertes precipitaciones o incidencias por vientos
La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los efectos de la borrasca Claudia empiecen a hacerse sentir en la provincia de Málaga a partir de este jueves y que se extiendan hasta principios de la próxima semana. Dichas incidencias incluirán fuertes lluvias e incidencias por vientos, como las que en las próximas horas ya afectarán al litoral andaluz más occidental. La recomendación principal es la de permanecer atentos a los distintos avisos que se vayan activando, como señala el director de la propia Aemet en Málaga, Jesús Riesco.
Después de un octubre marcado por temperaturas históricas, con los registros medios más altos en la capital desde que en 1942 se empezaron a contabilizar, la segunda quincena de noviembre entrará con las primeras precipitaciones generalizadas de lo que va de otoño. Han cruzado otras dos borrascas la provincia, pero sin acumular lluvias de consideración. Ahora llega una "profunda borrasca atlántica, con distintos frentes asociados", relata Riesco.
Avisos amarillos
Los primeros avisos amarillos en suelo peninsular se registran precisamente en Andalucía, después de que en tierras canarias incluso se hayan suspendido las clases en algunas áreas. Para este jueves están previstas precipitaciones y fenómenos costeros que afectarán primero a Huelva y Cádiz, antes de que continúen después a cruzar el resto de provincias de esta parte del país. Antes de que amanezca este jueves habrá fuertes rachas de viento en tierras onubenses, de unos 70 kilómetros por hora, y a lo largo de la tarde los avisos por el temporal se extenderán al litoral gaditano, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.
Jesús Riesco alerta de que en Málaga habrá días con lluvias "que sean localmente intensas". De ahí que se solicita esa atención ante posibles avisos, pues se esperan "acumulados de cierta importancia en la provincia", con precipitaciones abundantes a lo largo y ancho del territorio provincial. No obstante, la previsión para el conjunto de toda la Península arroja máximos de más de 350 litros por metro cuadrado en áreas de Galicia, donde se concentrarán las cantidades más significativas.
Termómetros
En cuanto a las temperaturas, como pronóstico general, las mínimas permanecerán sin cambios o en ascenso, mientras que las máximas bajarán en la vertiente atlántica, y no cambiarán en la mediterránea. La Aemet prevé para este jueves en Málaga capital máximas de hasta 24 grados y mínimas de 18. Para el fin de semana las mínimas descenderán hasta situarse en los 15 grados que se esperan para el lunes.
