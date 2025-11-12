La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga

La cadena europea Action, originaria de Países Bajos, abrirá la próxima semana su primer establecimientro en Málaga, que estará situado en el parque comercial Málaga Nostrum. La inauguración se realizará el 20 de noviembre, según anuncia la propia compañía. La tienda Málaga es la número 100 de esta cadena en España. Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios que cuenta con una gama de más de 6.000 artículos, de los que la gran mayoría tiene un precio inferior a los dos euros. La empresa, creada en 1993, comenta además que siempre hay 1.500 productos por menos de un euro.

"Action ha seleccionado Málaga como ubicación para este significativo hito, permitiéndole seguir acercando sus productos de gran calidad a precios muy asequibles", ha comentado la empresa.

El emplazamiento ocupado por Action en Málaga Mostrum será parte del espacio que hasta hace unos meses ocupaba la tienda de Juguetelandia, según avanzaba recientemente Retailer Málaga a través de sus redes sociales.

Action vende tanto marcas conocidas como marcas blancas en 14 categorías diferentes que abarcan desde decoración, bricolaje, juguetería o cuidado personal, hasta productos para mascotas, limpieza o deportes⁠.

"Nuestros productos hacen que los momentos especiales sean aún más bonitos⁠. Tanto si celebras una fiesta de cumpleaños, el primer día de colegio o Navidad, siempre te beneficiarás de una gama sorprendente y precios superbajos⁠. La popularidad de nuestros productos queda demostrada por los numerosos premios que hemos ganado con nuestra gama⁠", señala empresa en su web.

Inauguración de Action en Málaga

La inauguración contará con una visita guiada de la tienda, que será dirigida de la mano de los directivos de la compañía quienes explicarán en profundidad la 'fórmula' Action, Según comenta la empresa, cada semana se incluyen 150 nuevos productos entre sus 14 categorías.

Un imagen del parque comercial Málaga Nostrum. / Álex Zea

Action cuenta con más de 3.000 establecimientos en 13 países de Europa. Actualmente, cuenta con unos 80.000 empleados de 166 nacionalidades diferentes. El responsable de Action en la zona, Bart Raeymaekers, estará presente en el evento de inauguración de la tienda de Málaga.