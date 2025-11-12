Carrefour celebra medio siglo de historia en Andalucía

La cadena de supermercados, Carrefour, celebra el 50 aniversario de su presencia en Andalucía. Sus orígenes se remontan al año 1975, con la apertura de Carrefour Los Patios, el segundo hipermercado de la compañía en España y el primero en Andalucía. Este hito marcó el inicio de la revolución del formato de hipermercado en nuestro país, un concepto que transformó la experiencia de compra.

En la actualidad, Carrefour Andalucía cuenta con más de 11.000 empleados y una red de 435 establecimientos distribuidos entre sus diferentes formatos: hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco. Además, dispone de servicio online a través de Carrefour Pontales.

Durante estos 50 años, la empresa ha desarrollado una amplia red de proveedores locales, lo que le ha permitido integrarse plenamente en el tejido económico y social andaluz y contribuir de forma continua al desarrollo de la comunidad los 365 días del año.

La compañía ha agradecido la confianza depositada por sus clientes, a quienes considera el principal motor de su crecimiento. Carrefour reafirma así su compromiso con Andalucía, su población, la inversión, el empleo y el crecimiento sostenible.

Carrefour celebra su 50 aniversario / l.o.

Revolución en la ciudad

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, intervino en el acto conmemorativo y dijo lo siguiente sobre el aniversario de la cadena de supermercados: "50 años después, aquí estamos. La familia de Carrefour ha crecido y Andalucía también, y nos seguimos sintiendo enormemente reflejados en lo que vosotros sois. Hace 50 años supuso una pequeña revolución en la ciudad de Málaga el concepto de tener un carrito de la compra, del 'sírvase usted mism'o. Las familias enteras hacían casi excursiones precisamente para venir aquí a admirar todo lo que se estaba haciendo".

Blanco recalcó el empleo en la región del sur: "En Andalucía hay 544.000 trabajadores que prestan servicio en el sector del comercio, lo que representa el 20% de nuestro tejido productivo. Existen más de 130.000 empresas y más de 163.000 establecimientos comerciales. La facturación alcanza los 125.000 millones de euros, lo que supone el 13% del valor añadido total andaluz. Carrefour, además, es un claro ejemplo de dinamización económica y de generación de empleo estable y de calidad.

La consejera dijo que "esto no habría sido posible sin los proveedores que han apostado por Carrefour para llevar sus productos hasta aquí y hacerlos llegar a los consumidores. Y, por supuesto, gracias a los propios consumidores, que mantienen su fidelidad y confianza en Carrefour", concluyó.

Presencia municipal

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torredijo en el acto conmemorativo: "Cincuenta años son una cifra admirable, pero no pongamos límites a la vida de las empresas. Las personas pasamos; las instituciones y las compañías permanecen. Y esa vocación de servicio que os caracteriza seguirá ahí. Estáis sabiendo adaptaros a la llamada 'transición alimentaria', respondiendo a lo que hoy la sociedad demanda: productos más sanos y sostenibles. Os felicito y os agradezco el compromiso con esta línea de trabajo, porque contribuís directamente a conservar la buena salud de las personas".

De la Torre analizó que "en este centro recibe alrededor de tres millones de visitas al año, una cifra muy significativa. En estos cincuenta años han pasado por aquí decenas de millones de clientes. Actualmente son unos trescientos los trabajadores, aunque a lo largo de su historia han sido muchos más", concluyó.

El alcalde tuvo palabras para los 300 trabajadores actuales y todos los que han pasado por Los Patios / l.o.

Los empresarios

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, Javier González de Lara, explicó que "Carrefour ha contribuido decisivamente al desarrollo y la especialización de miles de profesionales, apostando por la formación continua y la cualificación del talento. Es una alegría ver a personas que han estado vinculadas a la firma durante tantos años, porque eso refleja fidelización, cariño mutuo y respeto dentro de la empresa. Esto se concibe como una comunidad humana de convivencia".

"En momentos difíciles como crisis económicas, pandemias o situaciones excepcionales, siempre ha respondido con eficacia, garantizando el abastecimiento, cuidando de sus trabajadores y clientes, y demostrando una profunda responsabilidad social", argumentó González de Lara.

El vicepresidente y diputado provincial de Medio Ambiente, Cristóbal Ortega Urbano, hizo hincapié en que "hay una cuestión que a nosotros, a la Diputación Provincial de Málaga, nos interesa de manera especial, nos alegra mucho, Carrefour sigue siendo un gran colaborador de los proveedores locales y regionales. Se encuentra una oferta de 750 referencias asociadas son Sabor a Málaga", finalizó.