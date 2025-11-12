El Cercanías de Málaga mantiene en septiembre una puntualidad de casi el 97%

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el grado de puntualidad alcanzado por las líneas C1 y C2 del tren de Cercanías de Renfe de Málaga, que se elevó hasta el 96,9% durante el pasado mes de septiembre, según los datos publicados por la empresa ferroviaria en el Informe Mensual de Puntualidad. Este porcentaje se refiere a las circulaciones que llegaron al final de la línea con una demora igual o inferior a cinco minutos.

Javier Salas ha destacado que "las líneas C1 y C2 de Málaga sólo han sido superada por Zaragoza en relación con este indicador de puntualidad en el citado mes de entre todos los servicios de Cercanías de las distintas provincias de España". El ha destacado el "gran papel que el Cercanías de Renfe en el uso del transporte público en el área metropolitana de Málaga con un volumen de 1,3 millones de viajeros transportados en septiembre pasado y ha animado a otras administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, a trabajar para reducir el uso del transporte privado en los desplazamientos interurbanos, que alcanza el 90% en nuestra provincia".

Salas ha resaltado asimismo "el grado de cumplimiento del servicio que el Cercanías de Málaga alcanzó en el citado mes y que ha sido del 99,8%", un indicador que refleja la relación entre trenes programados y trenes que finalmente han realizado el servicio descontando cancelaciones o supresiones.

En el mes de septiembre tuvieron lugar un total de 3.786 circulaciones en las dos líneas de Cercanías de la provincia de Málaga que arrojaron un cumplimiento horario del 85,9%, entendiendo por tal el grado de cumplimiento el alcanzado sobre la hora programada de llegada en cada estación del recorrido. Se considera cumplido si la desviación es menor o igual a 3 minutos. Las circulaciones realizadas durante el mes de septiembre registraron un retraso medio de 0,5 minutos.

En cuanto a la regularidad, es decir, la frecuencia a la llegada de una circulación en cada estación del recorrido y tramo horario respecto de la circulación anterior, se situó en un 96,6%.