¿Cómo es el cofrade malagueño? El perfil de los hermanos de las cofradías de Málaga, según una encuesta

Las cofradías ocupan un espacio relevante en la fe y la cultura malagueña. Tanto la Semana Santa como las actividades litúrgicas que se celebran a lo largo de todo el año aúnan a miles de personas.

En este sentido, el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma) ha presentado los resultados de la Encuesta sobre Identidad Cofrade, un estudio que ofrece una radiografía del perfil y los valores de los cofrades andaluces.

El informe, elaborado a partir de 2.000 encuestas realizadas en toda Andalucía —con una muestra representativa de 515 válidas para el estudio de Málaga—, destaca el fuerte arraigo y la profunda vinculación de los malagueños con sus cofradías.

El perfil del cofrade malagueño

El estudio — presentado por Francisco J. Cristófol, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, y José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga—, revela que el 73,4% de los cofrades son hombres, mayores de 40 años y casados, frente el 26,6% mujeres.

Y que el 37% cuentan con estudios superiores, incluyendo grados, másteres o licenciaturas. Además, el 73,6% de los encuestados se encuentra en activo laboralmente.

La encuesta cofrade ha entrevistado a casi 2.000 andaluces / La Opinión

La investigación confirma que ser cofrade "no es una cuestión de moda", tal y como asegura Cristófol. El 97% pertenece actualmente a una hermandad, y el 84,4% lleva más de diez años vinculado a este mundo.

Más de la mitad (51,3%) acumula entre 10 y 29 años de pertenencia, mientras que los cofrades de larga trayectoria (30 años o más) representan el 32,6%.

Participación

La fe ocupa un papel central en la vida de los participantes: el 63,7% la sitúa entre los aspectos más importantes de su vida, y el 77,3% considera la Semana Santa fundamental en su existencia. Además, el 71,8% cree que su cofradía contribuye activamente a la identidad cultural de su ciudad o barrio.

En cuanto a la asistencia a cultos, el 54,6% participa asiduamente, mientras que el 32,6% no lo hace, aunque expresa su deseo de implicarse.

El 86,6% participa activamente en las procesiones de Semana Santa, si bien solo un 12,8% colabora de forma regular en acciones sociales o de voluntariado de su hermandad.

Las redes sociales

El estudio también aborda la influencia de las redes sociales en la vivencia cofrade. El 65,8% de los participantes reconoce su impacto positivo como canal de conexión con las hermandades, lo que demuestra la capacidad de las plataformas digitales para reforzar la identidad y la comunicación dentro del mundo cofrade.