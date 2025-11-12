Un documental dirigido por un graduado de la UMA visibiliza la trayectoria de 20 mujeres catedráticas

'Más de 50 años de vida académica (1972-2024)'. Bajo este título, Luis Corpas Zambrana, graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga (UMA), ha recogido el testimonio de 20 mujeres, catedráticas de la institución académica, que narran la trayectoria que las ha llevado a conseguir el máximo grado de profesorado, un camino no exento de sacrificios, barreras de acceso y lucha en un mundo tradicionalmente masculino.

Para ello el director las ha reunido en tres localizaciones emblemáticas de Málaga: el Balneario de los Baños del Carmen, la cofradía del Sepulcro y la Facultad de Derecho. En ellos, estas mujeres han compartido sus experiencias desde los inicios de su carrera hasta su consolidación en la Cátedra.

Distintas conversaciones dinámicas, con la complicidad de un café, son la excusa para abordar temas como la vocación, las renuncias que tuvieron que hacer, la lucha por igualarse con sus compañeros hombres y la evolución de la representación femenina en la Academia, que, aunque es numerosa en su base, no lo es para nada en la cúspide, fruto de los techos de cristal y de las dinámicas heredadas.

Como prueba, el porcentaje de catedráticas en la UMA era de un 19% en 2018. Ahora, este porcentaje ha subido algo, pero solo un punto, hasta quedar en un 20 por ciento.

El documental se estrenó en la tarde de este pasado martes en la Facultad de Derecho de la UMA, en un acto presidido por la secretaria general de la institución, Elsa Marina Álvarez, acompañada por la decana del centro, Isabel González, las profesoras Patricia Zambrana y Marina Rojo y el autor del documental. Se ha incluido en el programa del 'Congreso Internacional de los Derechos y No Derechos de Mujer'.

El trabajo de Corpas, al frente de un equipo de egresados de Ciencias de la Comunicación, busca crear un espacio de escucha activa y respeto entre mujeres, reflexionando sobre la importancia de los referentes femeninos y su impacto en las nuevas generaciones de académicas. La narración se estructura en tres bloques, que cubren desde el inicio de sus carreras hasta la actualidad.

Las veinte catedráticas están divididas en tres grupos, ubicados en los tres diferentes lugares de Málaga. Sentadas alrededor de mesas y compartiendo café en tazas idénticas, conversan como si de amigas se tratara sobre sus trayectorias hacia la cátedra. El montaje simultáneo de sus respuestas a preguntas clave sirve para construir el hilo narrativo del documental.

Catedráticas

Se trata de Mercedes Vico Monteoliva (Historia Contemporánea), Ana Cañizares Laso (Derecho Civil), Adelaida de la Calle Martín (Biología Celular), María Valpuesta Fernández (Química Orgánica), María Dolores Ramos Palomo (Historia Contemporánea), María Isabel Lucena González (Farmacología y Pediatría), Gloria Corpas Pastor (Traducción e Interpretación), Guadalupe Fernández Ariza (Literatura española), Mercedes Siles Molina (Álgebra), Lidia Fuentes Fernández (Ingeniería Telemática), Isabel Hombrados Mendieta (Psicología Social) y Francisca Rius Díaz (Bioestadística).

También Zaida Díaz Cabiale (Fisiología), María Bella Palomo Torres (Periodismo), Ana Rosa del Águila Obra (Organización de Empresas), Isabel Barbancho Pérez (Teoría de la Señal), Cristina Quintana García (Organización de Empresas), Isabel González Ríos (Derecho Administrativo), Encarnación Postigo Pinazo (Traducción e Interpretación) y Belén Malavé Osuna.

Precisamente esta última da pie al inicio del documental al reflexionar en una llamada sobre la baja representación femenina en la Universidad, su evolución histórica y las áreas con pocas catedráticas. La pionera en Málaga de todas ellas, Carmen Ocaña, del área de Geografía. Y antes de ir al Balneario, menciona que participará en un documental con otras catedráticas para compartir sus experiencias.

Los créditos iniciales muestran planos de Málaga, acompañados de una banda sonora original, elaborada por el propio director, Luis Corpas, que también se ha encargado del montaje y la postproducción. Todo en uno.

Temas

En relación con los temas que se abordan, van desde una importancia a la escucha y el respeto entre mujeres, las dificultades en el acceso a los puestos de gestión, sin olvidar los obstáculos, sacrificios y barreras como la maternidad, las cuotas y los cambios en los sistemas de acceso a la cátedra.

Analiza también el impacto de alcanzar la cátedra, las diferencias en el trato antes y después y las experiencias actuales. El documental cierra reflexionando sobre la importancia de inspirar a nuevas generaciones y promover la presencia femenina en la academia.

La proyección de este trabajo audiovisual se enmarca en la celebración de la segunda edición del Congreso Internacional 'Pasado, presente y futuro': Los derechos y "no derechos" de la mujer', que se celebra en Derecho y se centra en analizar la evolución de los derechos de la mujer en el derecho histórico, destacando los avances y desafíos que persisten.

El estudio de la condición jurídica de la mujer es uno de los capítulos más relevantes de la Historia del Derecho y uno de los más interesantes y atractivos de la historia de la civilización.

A pesar de que las investigaciones sobre la historia de la mujer han avanzado considerablemente en los últimos años, aún queda mucho por saber y conocer desde la perspectiva jurídica. Se trata de una cuestión compleja que merece un estudio de conjunto de la normativa de diferentes épocas, desde el Derecho Romano hasta la actualidad.

Productor

El productor del proyecto, Luis Corpas Zambrana, explico que la idea del documental "surge de la iniciativa de dos compañeras de trabajo, que propusieron la grabación del documental. Contactaron conmigo, me estuvieron entrevistando y surgió un poco la idea. Yo lo que no quería era hacer algo demasiado formal o académico, porque uno de los objetivos del Congreso en el que se enmarca el documental era precisamente dar cabida también a la sociedad dentro del tema central del encuentro. Se trata, en parte, de ilustrar la presencia de mujeres que han accedido a la cátedra y mostrar cómo está la situación actual en cuanto al techo de cristal y las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a estos puestos académicos".

Corpas habla acerca de las dificultades que ha tenido para grabar el documental: "Por desgracia, la Universidad de Málaga cada vez tiene menos recursos y, ese fue uno de los principales retos. Uno de los rodajes se vio afectado por la DANA en Málaga; ese día llovía tanto que tuvimos que cancelarlo y reorganizar todo. Luego, durante la postproducción, perdí gran parte de lo que llevaba editado por un error del programa y del disco duro, aunque pude recuperar algo. También fue complicado cuadrar las agendas de las catedráticas, porque todas tenían muy poco tiempo libre", explica.

El malagueño ha valorado de forma positiva y considera que "aunque todavía existen dificultades, se nota un cierto avance respecto a lo que vivieron las catedráticas más veteranas. Escuchar sus testimonios da esperanza, porque muestra que algunas cosas están mejorando. Aun así, queda mucho por hacer. También me ha impresionado ver cómo, a pesar de los obstáculos y de lo que dijera la sociedad, ellas siguieron adelante con su vocación de estudiar e investigar. Esa capacidad de superarse y de mantenerse firmes en su camino es, sin duda, una de las mayores lecciones que me llevo", concluye.