Juanma Moreno viene a Málaga a hablar de su libro

Desde hace un par de semanas, al presidente andaluz Juanma Moreno también lo persigue una frase tan manida ya como umbraliana en su estado primigenio:"He venido a hablar de mi libro". Y, sin ir más lejos, Moreno viene este viernes a la Málaga en la que se crió a hablar de su 'Manual de convivencia' (Editorial Espasa). De ese ensayo autobiográfico cuyo título recuerda intencionadamente a la experiencia literaria de otro político llamado Pedro Sánchez, y que vio la luz -con el subtítulo de 'La vía andaluza'- en la antesala del reciente Congreso Regional del PP.

O sea, en fechas que además tienen cercanas las elecciones andaluzas de 2026. Y que se han tornado aún más convulsas para el Gobierno andaluz de Moreno, tras la crisis sanitaria abierta por el fallo en los cribados del cáncer de mama.

Firma de libros

A los cometidos que refleja la agenda del presidente andaluz se ha sumado, estos últimos días, el de la firma de libros. Precisamente, en el cónclave de los populares andaluces se formó el pasado sábado al mediodía una larga cola en la que sus compañeros de partido esperaban ante una 'foodtruck' para adquirir el libro y que el 'jefe' se lo dedicara. Y este no ha sido el único trance con pretexto libresco al que se ha entregado Moreno en cuestión de pocos días. Su libro ha sido ya presentado en otras ciudades andaluzas como Sevilla o Granada; en Cádiz iba a protagonizar este jueves otro evento similar, que ha sido aplazado; y a la capital malagueña llega este viernes, con una velada programada en torno a las 19.00 horas en el salón de actos de Unicaja Banco, en la Avenida de Andalucía.

Un "testimonio" de 32 capítulos

La información promocional de Espasa se refiere a 'Manual de convivencia' como "un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política". Y, en concreto, el testimonio se extiende por algo más de 250 páginas, estructuradas en 32 capítulos.

Y en esa treintena de apartados hay, precisamente, saltos de lo personal a lo político, y también de carácter geográfico o a otras ramas ideológicas. Hay un homenaje a su padre fallecido; guiños a la campaña por el cambio en España que hizo el socialista Felipe González para los comicios de 1982; un episodio sobre la irrupción de la pandemia; u otro sobre su visita a El Vaticano.

O también afloran en los propios títulos de los episodios los nombres de otros políticos como Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump o el uruguayo Pepe Mújica (1935-2025), a quien se sitúa como "un ejemplo de coherencia".

'La noche del cambio'

El libro dedica, precisamente, su primer capítulo a la noche electoral andaluza del 2 de diciembre de 2018, en la que se vislumbró a Juanma Moreno como presidente andaluz con un pacto a tres bandas, pese a que el PP había igualado los peores resultados de su historia en esta comunidad autónoma.

En un fragmento de este punto de partida, Moreno glosa lo acontecido entonces en la cita con las urnas en estos términos: "Todo salió bien por noventa mil votos, que fue la ventaja que el PP, segunda fuerza más votada, sacó sobre Ciudadanos, que quedó en tercera posición. La misma noche electoral llamé por teléfono a Juan Marín para decirle que teníamos que ponernos de acuerdo como fuera...".

La negociación de Bendodo

Y, cuando se remonta a la antesala de aquella alianza tripartita que lo llevó al Palacio de San Telmo, Moreno alude al papel que jugó el entonces presidente del PP de Málaga y ahora dirigente en la madrileña Calle Génova: Elías Bendodo. "Le dije a mi amigo y compañero Elías Bendodo, en aquel momento presidente de la Diputación de Málaga y uno de mis más estrechos colaboradores, que cuando llegara el momento de negociar el acuerdo con Ciudadanos y Vox, encapsulara los temas conflictivos, aquello en lo que no estuviéramos todos de acuerdo, y se centrara en los asuntos en los que era fácil darse un apretón de manos. Para que una negociación salga bien, es muy importante que comience bien", defiende el presidente andaluz en esas páginas iniciáticas de 'Manual de convivencia'.