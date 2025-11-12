Las obras del metro cortan desde este miércoles el tráfico en Eugenio Gross: estas son las alternativas

Las obras del metro de Málaga llegan este miércoles a la calle Eugenio Gross, por donde los próximos meses no podrán pasar los coches. El corte del tráfico de esta importante vía de la ciudad se hace efectivo desde este mismo 12 de noviembre y afectará al tramo comprendido entre Martínez Maldonado y Martínez de la Rosa. La Consejería de Fomento ha señalizado los distintos itinerarios alternativos que los conductores podrán utilizar, ya que estas obras afectarán a los numerosos residentes de la zona.

Este corte responde al avance de las obras de la segunda fase de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga hasta al Hospital Civil, que arrancó el pasado julio. Desde entonces, ya se han producido cortes en la calle Santa Elena y la avenida Purísima.

Este corte de tráfico es uno de los movimientos más complejos en la reestructuración de la circulación que exigen las obras del metro de Málaga, al ser esta una arteria principal de la ciudad que facilita la conexión en un distrito muy poblado como es Bailén-Miraflores.

La prolongación de la línea 2 del metro busca llegar hasta el Hospital Civil. Se construirán tres nuevas estaciones en la calle Hiera, en la Trinidad y de destino, junto al centro hospitalario.

¿Por dónde pasar como itinerario alternativo?

La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, ha señalado "la importancia" de ofrecer "una información precisa y anticipada de estos cortes, así como la correcta señalización de los desvíos". "Sabemos que estas obras son molestas y tratamos de que los cambios afecten lo menos posible al día a día de los vecinos", ha manifestado Díaz, al tiempo que ha recordado que estas afecciones al tráfico están consensuadas y coordinadas tanto por la Agencia de Obra Pública como por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

El principal itinerario recomendado es a través de la glorieta de Las Chapas y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa, ha indicado la Junta en un comunicado.

A pesar del corte de tráfico en el eje norte-sur que conforman las calles Santa Elena y Eugenio Gross, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pretenden dejar habilitado, en todo momento y mientras duren las obras, el tráfico en la calle Martínez Maldonado en ambos sentidos.

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en fondos de saco o vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva --residentes y servicios de emergencias--.

Por su parte, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur, perpendiculares a Martínez Maldonado, se van a mantener, como hasta ahora,con el tráfico rodado y únicamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte-sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross.

Tramo crítico de las obras

El segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil/Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución. Con una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros cofinanciados con Fondos Feder de la Unión Europea, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación la Trinidad.