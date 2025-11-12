PARQUE
El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
Este entorno situado junto a la playa está compuesto por pistas de patinaje y zonas de restauración
Un parque con su propio barco pirata de vela y olas acolchadas para rendir homenaje a los marineros y el mar Mediterráneo. Es lo que ofrece un enclave de Málaga situado a apenas 170 metros de la costa que cuenta con canchas deportivas, pistas de patinaje, toboganes y juegos para todas las edades.
Este lugar malagueño perfecto para visitar en familia es el Parque de Poniente, situado en la calle Alberto Morgenstem de Fuengirola, que cuenta con 8.926 metros cuadrados dedicados al disfrute, descanso y diversión de niños y adultos.
Un barco pirata surcando las olas en este parque de Málaga
Uno de los principales emblemas y referentes de este parque es su gran barco pirata de vela que se posa sobre unas olas acolchadas como si de un mar se tratase. En este entorno, los menores pueden adentrarse en su interior y deslizarse por sus toboganes y trepar por las cuerdas que recorren su inmensidad.
Además, este parque que ha ganado gran popularidad entre vecinos y turistas por su cercanía a la playa y su curiosa ambientación, cuenta con toda clase de juegos y atracciones para todas las edades, como columpios, toboganes y estructuras de escalada.
Zonas verdes y pista de patinaje en este parque de Fuengirola
De igual modo, en sus casi 9.000 metros cuadrados de extensión se encuentran amplias zonas verdes para disfrutar de un agradable día al aire libre, así como una zona de restauración en la que las familias pueden tomar algo mientras los niños juegan.
Entre la amplia oferta de ocio de este parque de Fuengirola también se encuentran sus carriles bicis que atraviesan el parque, una pista de patinaje y canchas para jugar a la pelota, así como espacios biosaludables para hacer deporte en este pulmón verde de la costa malagueña.
