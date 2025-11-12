Málaga, entre los mejores destinos para visitar este 2026, según una conocida revista

La prestigiosa revista internacional de viajes Condé Nast Traveler se ha propuesto encontrar los mejores destinos de toda España para visitar en este 2026, y entre todos ellos ha señalado a Málaga como uno de los lugares que, por "motivos especiales", merecen una visita en los próximos meses.

La revista ha asegurado que las principales causas de que Málaga esté en este prestigioso ránking se encuentran su estatus como destino de lujo mediterráneo, su cultura, estilo de vida, gastronomía y la belleza de sus playas y paisajes.

"Bajo el mismo sol que lleva atrayendo a artistas, aristócratas y viajeros desde los años cincuenta, hoy late una energía nueva: más consciente, más contemporánea, pero igual de radiante", ha señalado la publicación.

La Costa del Sol, uno de los mejores lugares para visitar este 2026

Además, ha recalcado que la Costa del Sol, "ese litoral que combina cultura, lujo y un estilo de vida al que es tan fácil acostumbrarse como difícil decir adiós", se prepara para un año deslumbrante repleto de aperturas, actividades y toda clase de eventos.

Turistas en Málaga / Álex Zea - Europa Press

"2026 marcará un nuevo amanecer en la Costa del Sol: el esperado Four Seasons Marbella, el debut de The Meliá Collection en Estepona y un sinfín de aperturas que reafirman su estatus como destino de lujo mediterráneo", ha afirmado al respecto.

Pero, además, ha querido señalar la importancia de su escena cultural y artística, con el Festival de Málaga como su principal referente. "Este rincón del sur sigue ofreciendo lo que pocos logran: sol, alma y estilo, todo al mismo tiempo", ha recalcado.

El "renacer" de Málaga lo convierten en el mejor destino para 2026

Tal y como ha asegurado, la provincia vive un "auténtico renacer" en cada uno de sus municipios, como Estepona, Málaga, Marbella o Mijas: "En la capital, el Museo Picasso presenta 'Memoria y deseo' hasta el 12 de abril de 2026, mientras el Festival de Málaga (del 6 al 15 de marzo) convertirá la ciudad en escaparate del mejor cine español", ha añadido.

Junto a estos se suman el futuro CaixaForum Málaga, previsto para 2027, que "confirma el pulso cultural de una urbe que no deja de reinventarse". Una escena a la que se suma una gastronomía "imparable" con varias estrellas Michelin como Blossom, Aleja, José Carlos García y Sollo, así como entornos en los que el espeto, las coquinas o el ajoblanco "siguen siendo religión".

Marbella y sus clubes de playa, entre los motivos

La prestigiosa revista ha querido hacer especial hincapié en Marbella, "eterna pero siempre cambiante", convertida en el termómetro del glamour mediterráneo con sus clubes de playas, restaurantes de alta cocina y hoteles.

Lo mismo sucede con municipios costeros como Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena o Rincón de la Victoria, que la publicación afirma que "abrazan al visitante con ese equilibrio perfecto entre autenticidad, modernidad y calidez sureña.

"Más allá del brillo y los 'places to be', la Costa del Sol también conserva su lado sereno: los pueblos blancos del interior, el Pico de la Concha, su microclima privilegiado y los atardeceres infinitos sobre las dunas", ha asegurado la revista.

Los mejores lugares de España que visitar, además de Málaga

Es por todo ello y por la mezcla de arte contemporáneo, pescaíto frito, bullicio costero y calma en sus pueblos por lo que Málaga se ha convertido en uno de los destinos favoritos que visitar en 2026.

Bañistas en la playa de La Malagueta. / Gregorio Marrero

Pero Málaga no es el único destino que la revista recomienda visitar en este 2026 en el país, sino que su listado se completa con Sevilla, Alto Asón, en Cantabria; Calviá, en Mallorca; la Costa Brava, Madrid, Navarra y Tenerife.