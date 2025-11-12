Una malagueña visita Japón y se encuentra un bar andaluz en Osaka: con Canal Sur y la decoración más castiza

La malagueña Carla Martín se encontraba paseando por las calles de Osaka, en Japón, cuando se vio sorprendida por las voces en español que salían de un bar del barrio de Dotonbori. Impulsada por la curiosidad y la añoranza de su tierra, la joven se adentró en el interior de este establecimiento para descubrir que era una taberna típica andaluza en el corazón de Osaka.

No era la primera vez que Martín recorría Japón, uno de los lugares que más predilección le despierta, pero sí la primera vez en la que se encontraba un bar típicamente andaluz en el país nipón. Y su dueño no era un español trasladado a Japón, sino un hombre de Osaka apasionado por España.

Canal Sur en el bar de Japón al que acudió una malagueña

Así, este hombre que ha visitado hasta en 28 ocasiones el territorio español llevó una parte de su tierra soñada a su país de origen para crear el 'Bar Bodeguita Café', un negocio en el que es común ver Canal Sur en la televisión y disfrutar de los mejores vinos españoles, como el emblemático vino de Jerez.

"¿Cómo es de fuerte que estoy viendo Andalucía Directo en Osaka en un bar?", ha señalado la joven malagueña en un vídeo que en apenas unas horas se ha vuelto viral tras mostrar el negocio más andaluz de todo Japón. Así, ha destacado la pasión de este japonés por España, más que latente en cada uno de los aspectos que componen su bar, como su fachada, pintada de rojo y amarillo en homenaje al país y su bandera.

El bar más andaluz de Japón, descubierto por una malagueña

Además, su establecimiento está repleto de guiños castizos, como su carta en español y japonés, sus paredes repletas de ilustraciones de toreros, sus carteles, sombreros de paja, jamón ibérico, un estoque o un tirador de Tío Pepe.

"Este hombre ha estado 28 veces en España y habla español, pero es japonés de Osaka, y nos ha puesto una Mahou, ¿tú te crees?", ha relatado la malagueña.

Así, Carla ha mostrado asombrada el que considera el "metaverso de Osaka", al que asegura que "voy a volver" al permitirle regresar a su tierra a pesar de seguir en Japón.

El bar andaluz de Japón, viral en apenas unas horas

Una curiosa estampa que no ha tardado en despertar la curiosidad y admiración de miles de ciudadanos, que han afirmado que este bar es una "fantasía". "Nosotros viendo 'Alice in Borderland' en Cártama y, mientras tanto, un japonés en Osaka", señalan desde el propio programa Andalucía Directo.

"Un andaluz nace donde quiere", señala un usuario. Junto a esto, asegura otro ciudadano que, en su próximo viaje a Japón, acudirá a este local "sí o sí". "Qué arte más grande, si es que no se puede con Andalucía", recalca un usuario, mientras otro afirma que este hombre es el "el primo de Juan y Medio".