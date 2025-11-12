El nuevo e importante cambio que debes hacer si viajas con Ryanair desde el Aeropuerto de Málaga

2025 está siendo un año de cambios para Ryanair. La compañía low cost anunció en julio que cambiaba las dimensiones de su equipaje, a al hacerlas "un poco más" grandes; para más tarde recortar plazas en España.

Ahora la aerolínea anuncia un nuevo e importante cambio para todos sus viajeros: se pasa del papel a lo digital.

Esto quiere decir que las tarjetas de embarque serán 100 % digitales y ya no aceptará tarjetas de embarque impresas. Lo que significa que todos los pasajeros recibirán una TED en su aplicación móvil de Ryanair cuando facturen en línea.

Por lo que desde este 12 de noviembre, los que cojan su vuelo en el Aeropuerto de Málaga - y de cualquier otra parte del mundo- tendrán que llevar su tarjeta de embarque digital.

Este cambio se debe a que la TED reduce tanto los costes aeroportuarios como las tarifas para todos los pasajeros de Ryanair. Y "es mejor para el medio ambiente, reduce el desperdicio de papel en 300 toneladas anuales", añade la compañía.

Cómo funciona la facturación en Ryanair

Los pasajeros pueden facturar en línea a través de Ryanair.com o de la aplicación móvil de la aerolínea antes de llegar al aeropuerto. Una vez completada la facturación, el TED (Tarjeta Electrónica de Embarque) se mostrará automáticamente en la aplicación móvil de Ryanair.

Los viajeros deberán presentar su TED tanto en el control de seguridad del aeropuerto como en la puerta de embarque.

Facturación en el aeropuerto

Todos los pasajeros de Ryanair seguirán recibiendo recordatorios por correo electrónico, 48 y 24 horas antes de la salida, para que facturen en línea.

Si cualquier pasajero llega al aeropuerto sin haber facturado en línea (habiendo ignorado esos recordatorios), tendrá que seguir pagando la tasa de facturación en el aeropuerto.

Qué pasa si me quedo sin batería o pierdo el móvil

En estos casos, Ryanair indica que los pasajeros que facturen en línea podrán recibir su tarjeta de embarque de forma gratuita incluso si pierden su smartphone o tableta, o si estos se quedan sin batería antes de llegar al control de seguridad.

La aerolínea explica que, en caso de que esto ocurra después del control de seguridad pero antes del embarque, los datos de los pasajeros ya estarán registrados en el sistema, y recibirán asistencia directamente en la puerta de embarque.

Además, aquellos que no dispongan de smartphone ni tableta también podrán obtener su tarjeta de embarque gratuita, siempre que hayan facturado en línea previamente.

¿Y si me quedo sin wifi o datos?

Ryanair asegura que los mostradores de facturación y venta de billetes seguirán disponibles en todos los aeropuertos. Gracias a la nueva tecnología TED, las tasas de reemisión de tarjetas de embarque desaparecen para quienes facturen en línea.

La TED también permite acceder a la tarjeta de embarque sin conexión a internet, garantizando así que los problemas de wifi o datos móviles no afecten a los pasajeros.

La aerolínea ha destacado que su sistema cumple con todos los estándares de accesibilidad, ofreciendo asistencia especial a personas con discapacidad visual en todos los aeropuertos.

El caso de volar desde Marruecos

En el caso de los vuelos desde Marruecos, los pasajeros deberán facturar en línea y presentar su TED en el aeropuerto para recoger una tarjeta de embarque impresa.

Por otro lado, quienes no facturen en línea antes de llegar al aeropuerto deberán abonar la correspondiente tasa de facturación.