Paralizan parte de las obras en el Parque San Rafael al hallar restos óseos

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha paralizado este miércoles por la mañana las obras en una parte de la parcela donde se está construyendo un nuevo edificio (que contará con una sala de proyección, otra de usos múltiples) del Parque de San Rafael, al constatarse la presencia de una serie de restos óseos. Hay que recordar que en este antiguo camposanto es el mayor cadalso de la represión franquista. No en vano, se han hallado fosas comunes y se documentaron más de 4.400 fusilamientos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que recuerda que el proyecto prevé un edificio de equipamiento social, cuyo uso característico es público expositivo y administrativo. Estará constituido por un único volumen de una planta, con un diseño que se integrará totalmente en su entorno y al que se accederá a través del Parque de San Rafael, por su esquina sureste.

Diseño del nuevo equipamiento del parque de San Rafael. / L.O.

Así, durante el desarrollo de las obras de excavación, que cuentan con el preceptivo control arqueológico de movimiento de tierra exigido por la Junta de Andalucía, la empresa encargada de estos trabajos de vigilancia (Nerea Arqueología Terrestre y Subacuática) ha constatado la aparición de este material óseo, que documentará y delimitará para verificar su contexto funerario.

El espacio en el que se han hallado ha sido delimitado por la empresa que está ejecutando la obra (Guamar), al objeto de que los técnicos arqueólogos realicen este proceso de documentación. Las actuaciones prosiguen en el resto de la parcela.

Monumento en el Parque de San Rafael en homenaje a los asesinados por el franquismo. / L.O.

San Rafael, el mayor cadalso de la represión franquista

Las investigaciones y excavaciones llevadas a cabo en los últimos años por la Asociación por la Memoria Histórica contra el Silencio y el Olvido, constatan que las ejecuciones en el antiguo cementerio de San Rafael se prolongaron durante más de dos décadas, con inhumaciones que van desde el mes de febrero de 1937 (fecha de la caída de la ciudad bajo el bando fascista) al mes de mayo de 1957. Especialmente cruel y dura fue la represión en los primeros meses, ya que en la ciudad casi no se hicieron prisioneros prácticamente y los detenidos eran sometidos a juicios sumarísimos y posteriormente fusilados. No en vano, solo en los primeros 12 meses de represión, en este camposanto se asesinario a más de 3.000 personas, una cifra que da buena cuenta de la magnitud de la represión en el recinto, considerado como el mayor cadalso de la represión en el conjunto del país.

Fotografía de una de las fosas del cementerio San Rafael, que fueron objeto de exhumación para identificar a las víctimas fusiladas durante la Guerra Civil y la posterior represión. / L. O.

Los trabajos de exhumación realizados entre 2006 y 2009 en San Rafael permitieron recuperar los restos de 2.840 personas. Los cuerpos fueron localizados en diferentes estratos de un total de nueve fosas. La investigación del colectivo, que fue comandada por Francisco Espinosa, reveló un cómputo de 4.471 fusilados. Los enterramientos de 1937, ubicados, en su mayoría, en la parcela de San Francisco, destacan por la masificación y la urgencia de las aniquilaciones, que no repararon, ni siquiera, en confiscar los bienes que portaban los fallecidos. En las sepulturas se inventariaron una gran cantidad de objetos personales, como crucifijos, monedas o peines.

Estar afiliado en un sindicato ya era motivo suficiente para acabar en la pared de fusilamiento

Los trabajos concluyeron la existencia de un número mayor de hombres que de mujeres en las fosas comunes de San Rafael, aunque el hallazgo más macabro fue el de una mujer fusilada en avanzado estado de gestación. La edad media de los fallecidos está entre los 20 y 40 años. También se rescataron los restos de más de 300 niños, casi todos ellos hijos de republicanos que fallecieron en las cárceles o como consecuencia de la hambruna que asoló la provincia durante la posguerra.