Pepe Juárez: novelar la lucha por la vida

Con 7 años, José Antonio Rodríguez Juárez -Pepe Juárez- acarreó agua durante un mes para poder reunir las 3 pesetas que le permitieron entrar en la escuela en su Granada natal.

Tuvo que abandonar el colegio, muy a su pesar, cumplidos los 13 años, para trabajar y así mantener como ‘cabeza de familia’ a su madre y hermanos; pero cuando cumplió los 69, le confesó a Ángela, su mujer, que iba a cumplir su sueño: «Desde pequeño siempre quise ser abogado».

Hoy, Pepe Juárez, de la quinta de 1947, es un veterano graduado en Derecho por la Universidad de Málaga y desde hace unos días, también novelista. «Escribir una novela ha sido un reto, algo nuevo para mí», confiesa quien en 1980 abrió en El Palo la librería Arjé, con la que estuvo al frente 28 años. Hoy tiene el testigo su hija Elena.

Su primera obra, ‘Historia de amor y lucha’ (Ediciones del Genal), es en realidad una novela basada en su vida. «Aunque no es mi historia, sí que cuenta muchas partes de la historia; el autor se refleja en el personaje de alguna manera», destaca, a la vez que explica que ha cambiado los nombres de muchas personas reales.

La obra está dedicada al desaparecido librero de Proteo Paco Puche, a quien Pepe Juárez conoció en 1971, y con quien compartió muchos valores.

Además, como recuerda, «él sabía de mi vida y me comentó que por qué no escribía un libro; igual que otras personas y mi mujer; hasta que un día, en 2022, me puse a escribir».

Pepe Juárez, acompañado de su hija Cristina, en la presentación de su novela en el Colegio ICET del Palo. / A.V.

Romper tópicos

Uno de los propósitos de esta ‘Historia de amor y lucha’ es la de «romper tópicos», recalca Pepe Juárez; uno de ellos, los de delincuencia y racismo ligados a los barrios marginados.

Como el escritor, Pepito, el protagonista, pasó su infancia en las Cuevas del Barranco del Abogado, en Granada; y tras unas terribles inundaciones que las destrozaron, fueron realojados en las casas temporales de La Virgencica. Pepe, como el Pepito de la novela, se curó de racismo alguno al ver cómo payos y gitanos se ayudaban entre todos en toda circunstancia.

Siendo muy niño, Pepe Juárez ya ayudaba a su abuelo a hacer carbón en el bosque, y más tarde, para ganarse la vida y mantener a su familia fue aprendiz de zapatero, encuadernador, encofrador, ferrallista...

La novela recoge esta azarosa vida profesional para subsistir en un barrio humilde, al tiempo que, como le pasó al propio escritor, el protagonista va siendo consciente de las desigualdades y carencias básicas de su entorno; pero también de la vigilancia, detenciones y palizas a supuestos vecinos comunistas por el régimen franquista. «Cuento cómo se vivía en los barrios marginales durante la dictadura; por eso esta historia vale para cualquier sitio. Lo que cuento está documentado y lo viví».

Como recuerda el escritor, desde los 14 años tuvo contactos y asistió a reuniones clandestinas del PCE, pero nunca se afilió. Su vía de compromiso social sí le empujaron a unirse a Comisiones Obreras y a la Hermandad Obrera de Acción Católica, que terminaría presidiendo.

Asociaciones de vecinos

En el libro también se narra el nacimiento de la Asociación de Vecinos de La Virgencica, en Granada, de la que fue nombrado joven vicepresidente. «Fue la segunda asociación de vecinos que se creó en España, después de la de Recaldeberri (Bilbao)», comenta. Pepe terminaría siendo presidente de la Asociación de Vecinos de El Palo en los años 90.

Por esta ‘Historia de amor y lucha’ desfilan las movilizaciones vecinales para acabar con las goteras en el barrio o lograr más limpieza municipal; la llegada de los curas obreros que se sumaban, como uno más, a la cuadrilla de albañiles o los primeros clubes de jóvenes, germen de las inquietudes políticas y sociales en las zonas más deprimidas de España.

Además del eco del Mayo francés del 68, que también llegó a Andalucía, la novela recoge la importante huelga de la construcción de 1970 en Granada, en la que murieron tres obreros y es el cierre temporal del libro.

La obra fue presentada hace unos días en el colegio Safa-Icet del Palo por Elena, su hija librera, en una sala llena a rebosar de amigos, familiares y vecinos, para dar la bienvenida a este nuevo novelista curtido en mil batallas. En breve, lo presentará en su Granada natal.