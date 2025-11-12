El tiempo en Málaga este fin de semana: la Aemet amplía el aviso amarillo a lluvias y tormentas

La borrasca Claudia trae fuertes rachas de viento e intensas lluvias a España. Un temporal que ha obligado a activar los avisos de nivel naranja y amarillo en ocho comunidades autónomas.

En Andalucía, la Agencia Estatal de Meterología activó las alertas en gran parte de la comunidad autónoma, en la que sólo Jaén y Almería se libran.

En Málaga la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta amarilla desde las 00:00 de la medianoche del 14 de noviembre hasta las 23:59 horas. Alerta que se amplía de cara al fin de semana.

En esta jornada del viernes, las zonas en alerta son Axarquía, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. Se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm y hasta 60 litro de agua por metro cuadrado.

Precipitaciones que continuarán de cara al fin de semana. El sábado la alerta amarilla se amplía a avisos por lluvias y tormentas de nuevo en Ronda, Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía, ya que se esperan 60 litros de agua por metro cuadrado.

Las lluvias continuarán esta madrugada, desde las 00:00 hasta las 07:59 horas, franja horaria en la que se establece esta alerta. Las precipitaciones seguirán a lo largo del sábado, hastas las 18:00 horas cuando se espera de nuevo fuertes precipitaciones, que acumularán hasta 20 litros por metro cuadrado.

La alerta se desactivará a las 23:59 horas. De cara al domingo, la borrasca Claudia se desplazará a otras zonas de Europa, volviendo así la estabilidad meterológica a la provincia de Málaga y al resto de la Península.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se encuentran sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en la mediterránea. Por su parte, los vientos serán de componente sur y moderados en el tercio occidental, con "intervalos fuertes en el litoral atlántico", de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto, con "rachas muy fuertes" en el tercio occidental.