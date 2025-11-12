El tiempo
El tiempo en Málaga este fin de semana: la Aemet amplía el aviso amarillo a lluvias y tormentas
La Agencia mantiene los avisos en todo el litoral andaluz, por precipitaciones que se prevé que alcancen los 60 litros por metro cuadrado
La borrasca Claudia trae fuertes rachas de viento e intensas lluvias a España. Un temporal que ha obligado a activar los avisos de nivel naranja y amarillo en ocho comunidades autónomas.
En Andalucía, la Agencia Estatal de Meterología activó las alertas en gran parte de la comunidad autónoma, en la que sólo Jaén y Almería se libran.
En Málaga la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta amarilla desde las 00:00 de la medianoche del 14 de noviembre hasta las 23:59 horas. Alerta que se amplía de cara al fin de semana.
En esta jornada del viernes, las zonas en alerta son Axarquía, Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. Se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm y hasta 60 litro de agua por metro cuadrado.
Precipitaciones que continuarán de cara al fin de semana. El sábado la alerta amarilla se amplía a avisos por lluvias y tormentas de nuevo en Ronda, Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía, ya que se esperan 60 litros de agua por metro cuadrado.
Las lluvias continuarán esta madrugada, desde las 00:00 hasta las 07:59 horas, franja horaria en la que se establece esta alerta. Las precipitaciones seguirán a lo largo del sábado, hastas las 18:00 horas cuando se espera de nuevo fuertes precipitaciones, que acumularán hasta 20 litros por metro cuadrado.
La alerta se desactivará a las 23:59 horas. De cara al domingo, la borrasca Claudia se desplazará a otras zonas de Europa, volviendo así la estabilidad meterológica a la provincia de Málaga y al resto de la Península.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se encuentran sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en la mediterránea. Por su parte, los vientos serán de componente sur y moderados en el tercio occidental, con "intervalos fuertes en el litoral atlántico", de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto, con "rachas muy fuertes" en el tercio occidental.
- La cadena europea Action de productos a bajo precio abre la próxima semana su primera tienda en Málaga
- Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
- Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
- El parque de Málaga con un gran barco pirata y sus propias olas, perfecto para ir en familia: con toboganes, canchas y juegos
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga por intensas lluvias
- La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
- La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca