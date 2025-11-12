La Universidad de Málaga y el Consejo de Estudiantes confirman un paro académico entre el 1 y el 5 de diciembre

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López Navarrete, ha remitido este miércoles un escrito a la comunidad universitaria en el que da cuenta de la reunión que ha mantenido en esta misma jornada con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (Ceuma) y en la que se ha confirmado un paro académico previsto para entre el 1 y el 5 de diciembre para protestar por la infrafinanciación de la UMA.

Así, en el comunicado, señalan que de conformidad con lo previsto en el reglamento de la UMA por el que se regula el paro académico del estudiantado y una vez que se han verificado los cumplimientos de los requisitos para su convocatoria, se da cuenta de la confirmación de la convocatoria, "si bien queda pendiente de una reunión solicitada por el señor consejero de Universidades a celebrar el próximo viernes".

Además, señalan que el paro académico se desarrollará entre el 1 y el 5 de diciembre de 2025 y el mismo va a afectar a la totalidad de centros y titulaciones de la Universidad de Málaga.

Por otra parte, y atendiéndose al reglamento, señalan que durante el paro académico en la UMA, la inasistencia del estudiantado a las actividades docentes presenciales o su no participación en otro tipo de actividades docentes no podrá ser considerada en ningún caso como un indicador negativo al ser evaluado.

"Corresponde a la comisión académica y de calidad del centro dirimir los conflictos relacionados con este aspecto", según señala el reglamento sobre los paros académicos.

"La realización del paro no suspenderá ni limitará las competencias que han de ser adquiridas por el estudiantado en las enseñanzas en que se encuentre matriculado. El estudiantado que hubiese secundado el paro dispondrá de información sobre la actividad docente que se hubiera desarrollado en su ausencia", añadeb.

El escrito del rector concluye señalando que toda la comunidad universitaria deberá respetar tanto el derecho a la formación por parte del estudiantado que no desee secundar un paro académico y que podrá seguir la actividad académica con plena normalidad, como el derecho a secundarlo.