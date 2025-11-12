Sanidad
Arranca la vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid-19: estos son los lugares y horarios en Málaga
Todos los miércoles, hasta que finalice la campaña, las personas pertenecientes a los grupos diana podrán recibir la dosis en cualquiera de los 117 puntos repartidos por toda la provincia
A partir de hoy, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará a vacunar sin cita previa contra la gripe y el covid-19 todos los miércoles a las personas que no hayan sido todavía inmunizadas y pertenezcan a alguno de los grupos diana de la campaña. Para ello, se han habilitado en Málaga más de un centenar de puntos de vacunación que estarán repartidos por toda la provincia.
Se trata de una estrategia que ya se ha llevado a cabo en campañas anteriores y con la que se busca reforzar la protección ciudadana frente a estos virus, facilitando el acceso a la vacuna. Para conocer los puntos vacunación donde no hará falta tener cita previa, el SAS ha elaborado un listado con los centros en el que se indica el municipio, el punto de vacunación y el horario en el que se estará ofreciendo las dosis.
La ciudadanía podrá acudir sin cita todos los miércoles, excepto aquellos que coincidan con festivos nacionales y/o locales, hasta que finalice la campaña. Salvo que se especifique, los horarios que se ofertan son los mismos para población adulta e infantil, según explica el SAS en su página web.
Vacunación escalonada
La campaña de vacunación comenzó en Andalucía el pasado 30 de septiembre con los menores de 6 a 59 meses. Desde entonces, se ha ido abriendo de manera escalonada a diferentes sectores de la población que son considerados grupos diana, es decir, aquellos que tienen más probabilidades de sufrir complicaciones en caso de contraer la gripe.
Entre ellos, se encuentran las personas mayores de 60 años o más, la población infantil de 6 a 59 meses, así como las personas con patologías crónicas, embarazadas, profesionales sanitarios y sociosanitarios entre otros.
En el caso de la vacunación contra el covid-19, está dirigida a las personas de 70 años o más, así como a personas de entre 12 y 69 años con patologías crónicas, embarazadas, y personas institucionalizadas.
Cobertura a día de hoy
“Estos días, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas”, ha subrayado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha animado a toda la población diana a vacunarse. “La vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados", ha añadido.
Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8% de la población diana. Frente al covid-19, se ha alcanzado el 59,8% de la cobertura y se han vacunado 518.370 personas. En el caso de Málaga, se han vacunado contra la gripe 191.431 personas y 86.101 contra el covid.
¿Dónde puedo vacunarme?
Aquellas personas que no hayan recibido todavía su dosis y quieran inmunizarse frente a la gripe y el covid, pueden acudir todos los miércoles a cualquiera de los 117 puntos de vacunación habilitados por toda la provincia, de los cuales 62 abrirán también en horario de tarde. En total, en toda Andalucía habrá 580 puntos y 276 abrirán por la tarde, un 30% que el año pasado, según ha destacado la Junta en un comunicado. Consulta a continuación cuáles son y sus horarios por municipios:
Málaga
- Centro de salud Carlinda (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Colonia Santa Inés-Teatinos (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud El Consul (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud La Roca (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Trinidad Jesús Cautivo (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Palma-Palmilla (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Victoria (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Ciudad Jardín (Guadalmedina) (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Delicias Málaga (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud El Palo (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Puerto de la Torre (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Consultorio Olías (11:00-12:30)
- Centro de salud San Andrés-Torcal (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Churriana (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Perchel (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Limonar (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Miraflores de los Ángeles (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Carranque (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Tiro de Pichón (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Portada Alta (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud La Luz (Los Girasoles) (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Puerta Blanca (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Cruz de Humilladero (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Huelin (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Nueva Málaga (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Capuchinos (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Consultorio Santa Rosalía (8:30-14:00)
- Centro de salud Campanillas (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
Mollina
- Centro de salud Mollina (13:00-14:30)
Campillos
- Centro de salud Campillos (12:00-14:30)
Archidona
- Centro de salud Archidona (13:00-14:30)
Antequera
- Biblioteca Municipal San Zoilo (9:00-14:00 / 15:00-19:30)
Viñuela
- Centro de salud Viñuela (13:00-15:00 / 15:00-18:00)
Vélez-Málaga
- Centro de salud Vélez-Málaga Sur (12:00-14:00 / 15:30-19:00)
- Consultorio Caleta de Vélez (8:00-14:00)
- Centro de salud Torre del Mar (15:00-19:30)
- Centro de salud Vélez-Málaga Norte (8:30-14:00 / 16:00-19:00)
Torrox
- Centro de salud Torrox (17:30-20:00)
- Consultorio El Morche (17:00-20:00)
Sayalonga
- Consultorio auxiliar Corumbela (8:00-14:00)
Nerja
- Centro de salud Nerja (15:00-20:00)
Cómpeta
- Consultorio Cómpeta (8:00-14:00)
Casabermeja
- Consultorio Casabermeja (14:00-15:00 / 15:00-17:30)
Canillas de Albaida
- Consultorio Canillas de Albaida (8:00-14:00)
Benamargosa
- Centro de salud Benamargosa (13:00-15:00 / 15:00-18:00)
Árchez
- Consultorio auxiliar Árchez (8:00-14:00)
Algarrobo
- Consultorio Algarrobo Costa (8:00-14:00)
- Centro de salud Algarrobo (8:00-14:00 / 15:00-20:00)
Ronda
- Centro de salud Ronda-Norte (9:00-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Ronda-Sur Santa Bárbara (10:00-14:00 / 15:00-19:30)
Gaucín
- Consultorio Gaucín (11:00-14:30)
Cuevas del Becerro
- Consultorio Cuevas del Becerro (13:30-14:30)
Cortes de la Frontera
- Consultorio Cortes de la Frontera (10:30-12:30)
Benaoján
- Centro de salud Benaoján (10:30-12:30)
Arriate
- Consultorio Arriate (13:30-14:30)
Algatocín
- Centro de salud Algatocín (9:00-15:00)
Torremolinos
- Centro de salud La Carihuela (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud San Miguel (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
Ojén
- Consultorio Ojén (12:00-14:00)
Mijas
- Centro de salud Las Lagunas (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Consultorio Mijas Pueblo (10:00-14:00)
- Centro de salud La Cala (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
Manilva
- Consultorio Manilva (12:00-14:00)
- Centro de salud San Luis de Sabinillas (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
Marbella
- Centro de salud La Campana (Nueva Andalucía) (10:00-14:00)
- Centro de salud San Pedro de Alcántara (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud Leganitos (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud Las Albarizas (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Consultorio Las Chapas (10:00-14:00)
- Centro de salud Ricardo Soriano (10:00-14:00)
Istán
- Consultorio Istán (12:00-14:00)
Fuengirola
- Centro de salud Fuengirola-Oeste (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud Los Boliches (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud Los Pacos (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
Estepona
- Centro de salud La Lobilla (10:30-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud Estepona (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Consultorio Cancelada (10:30-12:00)
Casares
- Consultorio Casares (12:00-14:00)
Benahavís
- Consultorio Benahavís (9:00-11:00)
Benalmádena
- Centro de salud Torrequebrada (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Centro de salud Arroyo de la Miel-Benalmádena (10:00-15:00 / 15:00-19:00)
- Consultorio Benalmádena (Alcolea) (10:00-14:00)
Yunquera
- Consultorio Yunquera (8:30-14:00)
Totalán
- Consultorio auxiliar Totalán (10:00-11:00)
Tolox
- Consultorio Tolox (8:30-14:00)
Rincón de la Victoria
- Consultorio Torre de Benagalbón (8:30-14:00)
- Consultorio Benagalbón (8:30-14:00)
- Consultorio Cala del Moral (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Centro de salud Rincón de la Victoria (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
Pizarra
- Centro de salud Pizarra (8:30-14:00)
- Consultorio auxiliar Cerralba (8:30-14:00)
- Consultorio auxiliar Zalea (8:30-14:00)
Monda
- Consultorio Monda (8:30-14:00)
Moclinejo
- Consultorio auxiliar Valdés (8:30-14:00)
- Consultorio Moclinejo (8:30-14:00)
Macharaviaya
- Consultorio auxiliar Macharaviaya (8:30-14:00)
- Consultorio auxiliar Benaque (8:30-14:00)
Guaro
- Consultorio Guaro (8:30-14:00)
Coín
- Centro de salud Coín (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
Casarabonela
- Consultorio Casarabonela (8:30-14:00)
Carratraca
- Consultorio Carratraca (8:30-14:00)
Cártama
- Centro de salud Cártama-Estación (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
- Consultorio Cártama (8:30-14:00)
Ardales
- Consultorio Ardales (8:30-14:00)
Álora
- Centro de salud Álora (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
Alozaina
- Centro de salud Alozaina (8:30-14:00)
Almogía
- Consultorio Almogía (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
Alhaurín de la Torre
- Centro de salud Alhaurín de la Torre. Don José Molina Díaz (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
Alhaurín el Grande
- Centro de salud Alhaurín el Grande Dr. Francisco Burgos Casero (8:30-14:00 / 15:00-19:30)
