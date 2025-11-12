Arranca la vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid-19: estos son los lugares y horarios en Málaga

A partir de hoy, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará a vacunar sin cita previa contra la gripe y el covid-19 todos los miércoles a las personas que no hayan sido todavía inmunizadas y pertenezcan a alguno de los grupos diana de la campaña. Para ello, se han habilitado en Málaga más de un centenar de puntos de vacunación que estarán repartidos por toda la provincia.

Se trata de una estrategia que ya se ha llevado a cabo en campañas anteriores y con la que se busca reforzar la protección ciudadana frente a estos virus, facilitando el acceso a la vacuna. Para conocer los puntos vacunación donde no hará falta tener cita previa, el SAS ha elaborado un listado con los centros en el que se indica el municipio, el punto de vacunación y el horario en el que se estará ofreciendo las dosis.

La ciudadanía podrá acudir sin cita todos los miércoles, excepto aquellos que coincidan con festivos nacionales y/o locales, hasta que finalice la campaña. Salvo que se especifique, los horarios que se ofertan son los mismos para población adulta e infantil, según explica el SAS en su página web.

Vacunación escalonada

La campaña de vacunación comenzó en Andalucía el pasado 30 de septiembre con los menores de 6 a 59 meses. Desde entonces, se ha ido abriendo de manera escalonada a diferentes sectores de la población que son considerados grupos diana, es decir, aquellos que tienen más probabilidades de sufrir complicaciones en caso de contraer la gripe.

Entre ellos, se encuentran las personas mayores de 60 años o más, la población infantil de 6 a 59 meses, así como las personas con patologías crónicas, embarazadas, profesionales sanitarios y sociosanitarios entre otros.

Vacunación. / L.O.

En el caso de la vacunación contra el covid-19, está dirigida a las personas de 70 años o más, así como a personas de entre 12 y 69 años con patologías crónicas, embarazadas, y personas institucionalizadas.

Cobertura a día de hoy

“Estos días, además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas”, ha subrayado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha animado a toda la población diana a vacunarse. “La vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados", ha añadido.

Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8% de la población diana. Frente al covid-19, se ha alcanzado el 59,8% de la cobertura y se han vacunado 518.370 personas. En el caso de Málaga, se han vacunado contra la gripe 191.431 personas y 86.101 contra el covid.

¿Dónde puedo vacunarme?

Aquellas personas que no hayan recibido todavía su dosis y quieran inmunizarse frente a la gripe y el covid, pueden acudir todos los miércoles a cualquiera de los 117 puntos de vacunación habilitados por toda la provincia, de los cuales 62 abrirán también en horario de tarde. En total, en toda Andalucía habrá 580 puntos y 276 abrirán por la tarde, un 30% que el año pasado, según ha destacado la Junta en un comunicado. Consulta a continuación cuáles son y sus horarios por municipios:

Málaga

Centro de salud Carlinda (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Colonia Santa Inés-Teatinos (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud El Consul (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud La Roca (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Trinidad Jesús Cautivo (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Palma-Palmilla (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Victoria (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Ciudad Jardín (Guadalmedina) (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Delicias Málaga (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud El Palo (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Puerto de la Torre (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Consultorio Olías (11:00-12:30)

Centro de salud San Andrés-Torcal (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Churriana (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Perchel (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Limonar (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Miraflores de los Ángeles (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Carranque (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Tiro de Pichón (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Portada Alta (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud La Luz (Los Girasoles) (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Puerta Blanca (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Cruz de Humilladero (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Huelin (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Nueva Málaga (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Capuchinos (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Consultorio Santa Rosalía (8:30-14:00)

Centro de salud Campanillas (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Mollina

Centro de salud Mollina (13:00-14:30)

Campillos

Centro de salud Campillos (12:00-14:30)

Archidona

Centro de salud Archidona (13:00-14:30)

Antequera

Biblioteca Municipal San Zoilo (9:00-14:00 / 15:00-19:30)

Viñuela

Centro de salud Viñuela (13:00-15:00 / 15:00-18:00)

Vélez-Málaga

Centro de salud Vélez-Málaga Sur (12:00-14:00 / 15:30-19:00)

Consultorio Caleta de Vélez (8:00-14:00)

Centro de salud Torre del Mar (15:00-19:30)

Centro de salud Vélez-Málaga Norte (8:30-14:00 / 16:00-19:00)

Torrox

Centro de salud Torrox (17:30-20:00)

Consultorio El Morche (17:00-20:00)

Sayalonga

Consultorio auxiliar Corumbela (8:00-14:00)

Nerja

Centro de salud Nerja (15:00-20:00)

Cómpeta

Consultorio Cómpeta (8:00-14:00)

Casabermeja

Consultorio Casabermeja (14:00-15:00 / 15:00-17:30)

Canillas de Albaida

Consultorio Canillas de Albaida (8:00-14:00)

Benamargosa

Centro de salud Benamargosa (13:00-15:00 / 15:00-18:00)

Árchez

Consultorio auxiliar Árchez (8:00-14:00)

Algarrobo

Consultorio Algarrobo Costa (8:00-14:00)

Centro de salud Algarrobo (8:00-14:00 / 15:00-20:00)

Ronda

Centro de salud Ronda-Norte (9:00-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Ronda-Sur Santa Bárbara (10:00-14:00 / 15:00-19:30)

Gaucín

Consultorio Gaucín (11:00-14:30)

Cuevas del Becerro

Consultorio Cuevas del Becerro (13:30-14:30)

Cortes de la Frontera

Consultorio Cortes de la Frontera (10:30-12:30)

Benaoján

Centro de salud Benaoján (10:30-12:30)

Arriate

Consultorio Arriate (13:30-14:30)

Algatocín

Centro de salud Algatocín (9:00-15:00)

Torremolinos

Centro de salud La Carihuela (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud San Miguel (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Ojén

Consultorio Ojén (12:00-14:00)

Mijas

Centro de salud Las Lagunas (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Consultorio Mijas Pueblo (10:00-14:00)

Centro de salud La Cala (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Manilva

Consultorio Manilva (12:00-14:00)

Centro de salud San Luis de Sabinillas (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Marbella

Centro de salud La Campana (Nueva Andalucía) (10:00-14:00)

Centro de salud San Pedro de Alcántara (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud Leganitos (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud Las Albarizas (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Consultorio Las Chapas (10:00-14:00)

Centro de salud Ricardo Soriano (10:00-14:00)

Istán

Consultorio Istán (12:00-14:00)

Fuengirola

Centro de salud Fuengirola-Oeste (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud Los Boliches (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud Los Pacos (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Estepona

Centro de salud La Lobilla (10:30-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud Estepona (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Consultorio Cancelada (10:30-12:00)

Casares

Consultorio Casares (12:00-14:00)

Benahavís

Consultorio Benahavís (9:00-11:00)

Benalmádena

Centro de salud Torrequebrada (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Centro de salud Arroyo de la Miel-Benalmádena (10:00-15:00 / 15:00-19:00)

Consultorio Benalmádena (Alcolea) (10:00-14:00)

Yunquera

Consultorio Yunquera (8:30-14:00)

Totalán

Consultorio auxiliar Totalán (10:00-11:00)

Tolox

Consultorio Tolox (8:30-14:00)

Rincón de la Victoria

Consultorio Torre de Benagalbón (8:30-14:00)

Consultorio Benagalbón (8:30-14:00)

Consultorio Cala del Moral (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Centro de salud Rincón de la Victoria (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Pizarra

Centro de salud Pizarra (8:30-14:00)

Consultorio auxiliar Cerralba (8:30-14:00)

Consultorio auxiliar Zalea (8:30-14:00)

Monda

Consultorio Monda (8:30-14:00)

Moclinejo

Consultorio auxiliar Valdés (8:30-14:00)

Consultorio Moclinejo (8:30-14:00)

Macharaviaya

Consultorio auxiliar Macharaviaya (8:30-14:00)

Consultorio auxiliar Benaque (8:30-14:00)

Guaro

Consultorio Guaro (8:30-14:00)

Coín

Centro de salud Coín (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Casarabonela

Consultorio Casarabonela (8:30-14:00)

Carratraca

Consultorio Carratraca (8:30-14:00)

Cártama

Centro de salud Cártama-Estación (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Consultorio Cártama (8:30-14:00)

Ardales

Consultorio Ardales (8:30-14:00)

Álora

Centro de salud Álora (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Alozaina

Centro de salud Alozaina (8:30-14:00)

Almogía

Consultorio Almogía (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Alhaurín de la Torre

Centro de salud Alhaurín de la Torre. Don José Molina Díaz (8:30-14:00 / 15:00-19:30)

Alhaurín el Grande