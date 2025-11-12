La vacunación contra la gripe se estanca entre los sanitarios de Málaga: solo se inmuniza el 37,6%

La vacunación frente a la gripe no termina de despegar entre los profesionales sanitarios de Málaga. Solo el 37,6% del personal se inmunizó durante la campaña 2024-2025, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad. “Una cifra totalmente insuficiente”, afirma David Moreno Pérez, pediatra en el Hospital Materno Infantil y director del Plan Estratégico de Vacunas de Andalucía, que explica que se trata de una tendencia similar en todo el país: menos de la mitad de los sanitarios se vacunan actualmente contra la gripe.

En toda Andalucía, se alcanzó una cobertura del 39,6%, lo que se traduce en 54.469 profesionales. En lo que va de la nueva campaña de este año, que se abrió para el personal sanitario y sociosanitario el pasado 6 de octubre, solo se ha vacunado el 25,2% de los profesionales andaluces. En Málaga la cifra desciende hasta el 20,7%.

“Venimos de una época, la pandemia del covid-19, en la que sí que se ha vacunado más población y más profesionales. Pero es cierto que ha ido pasando año a año y hemos ido bajando varios puntos hasta llegar a ese entre 35 y 40%”, señala el director del Plan de Vacunas, que insiste en la importancia de que se inmunice el mayor número posible de profesionales para cumplir con los objetivos marcados y proteger a los pacientes.

El Ministerio de Sanidad, alineado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), propone alcanzar al menos un 75% de la cobertura vacunal tanto en mayores de 60 años como en el personal sanitario y sociosanitario.

Motivos del descenso

Según Moreno, esa mayor vacunación requerida durante la pandemia es uno de los motivos que se encuentran detrás de este desplome de las cifras. “Nos hemos vacunado todos mucho y hay gente que ahora, entre ellos sanitarios, quieren como darse ‘un descanso’. Pero esto no es un tema de descanso, como si estuviéramos de vacaciones, nuestros pacientes siguen ahí y siguen con la necesidad de que los protejamos con nuestra vacunación”, sostiene el experto, que opina que al tratarse de una vacunación anual es más complicado, “porque cada año hay que renovar ese voto”.

Otro factor que influye es que hay muchos sanitarios que son jóvenes y “que no se ven con la necesidad de vacunarse”, ya que no están en la edad de tener complicaciones por la gripe. “La cobertura vacunal de los sanitarios mayores de 50 o 55 años es mucho mayor que la de los sanitarios por debajo de 40 o 45”, indica. “Entonces, ahí hay un punto que, evidentemente, tenemos que trabajar. Que la gente joven vea que se vacunan por los demás, no por ellos”, añade.

Proteger a sus pacientes

Para el director del Plan de Vacunas hay dos motivos “cruciales” por los que es esencial que los profesionales sanitarios se inmunicen contra la gripe: la protección del paciente y la ejemplaridad. “Si yo me vacuno es menos probable que coja la gripe y, por tanto, es menos probable que yo le contagie la gripe a mis pacientes”, argumenta Moreno.

Por otro lado, insiste en que, en muchas ocasiones, vale más la imagen que las palabras. “Yo te puedo hablar de la gripe como médico durante media hora y puede que no termine de convencerte. Pero, a lo mejor, ves mi foto vacunándome y te convence a la primera”, comenta el especialista, que hace hincapié en que “la ejemplaridad es fundamental”.

Otraa de las razones por las que es importante reforzar la cobertura dentro de este grupo diana es para proteger a los propios sanitarios y tratar de reducir las bajas por gripe durante una época de alta frecuentación, como es el invierno y la Navidad. Otro de los objetivos es disminuir los brotes de gripe en determinadas unidades o centros residenciales de personas mayores donde hay mucha densidad de personas.

Dar ejemplo

“Mucha gente duda de la vacuna de la gripe, por eso no conseguimos buenas coberturas en los pacientes”, reflexiona Moreno, que apunta que es algo que no ocurre con otro tipo de vacunas, como, por ejemplo, la triple vírica para los niños, que se la ponen más del 95% de los menores. “Si ellos ven a su médico o su enfermera vacunándose, está claro que te da una tranquilidad y una seguridad en que esa vacuna hay que ponérsela, porque, si se la ha puesto mi sanitario, será por algo”.

Por ese motivo, este año se ha puesto el foco en los sanitarios y se ha apostado por llevar a cabo una campaña “muy visual” que muestre a los profesionales vacunándose. “Queremos que el mayor número posible de sanitarios se vacunen y lo muestren para servir de ejemplo”, recalca.

Medidas para aumentar la cobertura

Para ello, se han tomado una serie de medidas para tratar de aumentar la inmunización dentro de este colectivo, que abarcan desde una monitorización de las coberturas hasta una mayor difusión por redes sociales o más flexibilidad a la hora de recibir la vacuna antigripal. “Desde el principio de la campaña estamos informando e intentando también formar a todos los profesionales sanitarios para que conozcan bien la vacuna y por qué se deben vacunar”, explica Moreno.

También se está intentando mejorar la accesibilidad a la vacunación dentro de los propios centros sanitarios para que los profesionales no tengan que desplazarse para recibirla. “Estamos trabajando y muchas veces no encontramos el momento para vacunarnos. Por eso, las enfermeras de salud laboral o de medicina preventiva están yendo por las distintas unidades del hospital para que se vayan vacunando los sanitarios”, detalla el director del Plan de Vacunas, que resalta que también se está ofreciendo la vacuna a los profesionales que salen de realizar las guardias.

En cuanto a la previsión para esta temporada, Moreno destaca que, aunque “nunca se sabe, porque cada año viene una gripe en tiempo y forma diferente”, si se toma de referencia el año pasado, se espera que el “pico epidémico grande” venga a partir de la primera o segunda semana de diciembre, aunque ya comienza a haber “algunos casos sueltos”.

El experto recuerda que la gripe es una infección viral respiratoria que cada año afecta a un gran número de personas y que hay una población diana que es más vulnerable -personas mayores, con patologías crónicas, embarazadas o menores de cinco años- y tiene más posibilidades de tener complicaciones, pudiendo llegar, incluso, a ser mortal. Por ello, anima a todos los grupos de riesgo y a los profesionales sanitarios a vacunarse contra la gripe.