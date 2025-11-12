La Virgen del Carmen que fue ‘a juicio’ en Málaga

Hasta el año 2010, los diez bloques de 8 plantas que, en la Carretera de Cádiz, forman la barriada de Los Girasoles, junto a La Luz y Bonaire, tenían como uno de sus símbolos principales un panel de azulejos dedicado a la Virgen del Carmen.

Se emplazó en la salida de un aparcamiento situado sobre locales comerciales que no llegó a entrar en funcionamiento.

El panel pudo instalarse gracias a la Asociación de Vecinos de Los Girasoles y, así estuvo desde el año 1993 hasta 2010. En ese año, los dueños del parking llevaron el panel de la Virgen a juicio, porque querían abrir el aparcamiento y tanto la cerámica como la placita delantera estaba en realidad en un solar de su propiedad.

Carteles contra la retirada de la Virgen del Carmen de Los Girasoles, en 2010. / GREGORIO TORRES

Los juzgados le dieron la razón y este altar callejero tuvo que desmontarse.

Ese mismo año, el autor de estas líneas pudo entrevistar al entonces presidente vecinal, Juanma Pulido, que recordó que cuando el panel de la Virgen del Carmen se retiró el 28 de mayo de 2010, «había seis coches de policías y hasta antidisturbios».

El Consistorio llegó incluso a retirar alguno de los bancos colocados en círculo frente a la Virgen del Carmen, previendo esa salida de coches, que en realidad no se ha producido hasta la fecha, porque la salida continúa bloqueada.

En ese momento, el cabreo de los vecinos fue importante, porque se quedaban sin un rincón muy querido del barrio, dada la gran devoción que se tiene a la Virgen del Carmen.

Así quedó el frontal de azulejos de la Virgen del Carmen, en Los Girasoles, tras la decisión del juzgado. / M.J CHELA

El remedio

Por suerte, nuestro Consistorio actuó con rapidez, porque retiró los azulejos, los limpió y los volvió a colocar unos pocos metros más arriba, junto al edificio del Mercadona.

Lo que hizo fue hacer de la necesidad virtud y aprovechó un parterre en desnivel, adornado con rocas, para plantar un panel que, finalmente, al ser doble se colocó una imagen de Jesús Cautivo por el otro lado.

Además, la actuación incluyó la transformación de una calle sin salida, junto al supermercado, que pasó de lugar de aparcamiento a calle peatonalizada con aparatos de gimnasia y de juegos infantiles.

Los vecinos, por cierto, pidieron al Ayuntamiento que el parterre lo dejara con la tierra lista; pero que ellos se encargarían de plantar todo, como así ha sido.

Por cierto que escolta el doble panel de la Virgen del Carmen y El Cautivo un brachichiton que, dentro del exorno vecinal, ha sido colonizado casi en su integridad por una vistosa enredadera. Un rincón lleno de historia en Los Girasoles.