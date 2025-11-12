Política
Vox dice que la situación de la A-7 es "insostenible" y anuncia campañas para responsabilizar a PSOE y PP de los atascos
El portavoz provincial, Antonio Luna, critica la falta de inversiones en la autovía y acusa al bipartidismo ante los continuos colapsos en la Axarquía
El portavoz del grupo provincial Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, ha asegurado este miércoles tras un nuevo atasco en la A-7 que la situación de la autovía de la Axarquía a Málaga es "insostenible" y ha anunciado que Vox llevará a cabo distintas campañas "para que todos los afectados sepan que los culpables de esos atascos son PSOE y PP".
"Los vecinos de la Axarquía no pueden seguir sufriendo una pesadilla cada vez que van a trabajar a Málaga", ha asegurado Luna, al tiempo que ha añadido en un comunicado que "salen de casa y se montan en sus coches con la incertidumbre de si van a tardar 20 minutos o dos horas en llegar a sus puestos de trabajo".
Ha insistido en que "la situación de la A-7 es insostenible": "Urge una ampliación y mientras las mejoras y las inversiones necesarias siguen sin llegar, vemos cómo el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, se enfrentan verbalmente, con debates estériles y acusaciones que tienen hartos a todos los conductores que sufren la inacción política del bipartidismo".
Ante esta situación, tal y como ha explicado Luna, Vox "ya está trabajando en campañas para denunciar el colapso constante de la A-7 y señalar al PSOE y PP".
"Estamos decididos a conseguir que todos los vecinos de los municipios afectados por estos atascos sepan que los culpables son los políticos que han gobernado en España, Andalucía y Málaga durante décadas, es decir, los políticos del PSOE y PP", ha apostillado.
Por último, Luna ha vuelto a reclamar a Salado y Salas que "dejen de estafar y confundir a los malagueños" y "pongan fin a los constantes atascos en la A-7".
