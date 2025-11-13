La Axarquía exige medidas urgentes contra las retenciones diarias en la A-7

Alcaldes y concejales de la comarca de la Axarquía exigían este miércoles medidas urgentes, que pongan fin a las retenciones que a diario complican los accesos a Málaga por la autovía A-7. Unían sus voces a la de los máximos dirigentes del PP en la provincia, cuyas protestas generaron la respuesta de la Subdelegación del Gobierno, tachándolas de «maniobras partidistas». El grito unánime de los regidores partía de las colas de hasta una docena de kilómetros que ayer se volvían a repetir, sólo 24 horas de un martes, también negro, a raíz de un nuevo accidente y el corte de un carril.

Tercer carril

Para el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, se echa en falta del Gobierno central «ese trabajo que están realizando otras administraciones, como la Diputación, ante esa necesidad de plantear soluciones inmediatas. Un tercer carril que aceleraría la comunicación es cada vez más necesario, pero asimismo cabe la posibilidad de establecer un carril reversible, igual que lo tiene puesto en marcha el Ministerio en horas puntas de verano entre Motril y Granada», expresó.

Las retenciones han sido kilométricas este miércoles a causa de un camión averiado en la A-7 sentido Málaga a su paso por el Rincón de la Victoria / Álex Zea

«Nuestro municipio está creciendo dentro de esa gran Málaga, porque muchas personas se están viniendo a vivir aquí, por unas condiciones especiales que tenemos, como la cercanía al mar y la posibilidad de residir en una ciudad media. Pero es sin duda un gran lastre esa falta de movilidad», añadía.

El presidente de la Mancomunidad axárquica, Jorge Martín, aludió a la imagen exterior que se ofrece con estas retenciones continuadas y frente a todos esos esfuerzos que en promoción se realizan por parte de esta comarca. «Estos problemas de movilidad nos perjudican tanto en términos turísticos como en esa lucha contra la despoblación, para la que tanto estamos trabajando. El Gobierno central nos tiene olvidados. Es la provincia que más aporta a las arcas estatales y en la que menos se invierte», denunciaba. Y defiende que tanto el tercer carril como el tren litoral «ya llegan tarde».

Triste, lamentable

El regidor de Nerja, José Alberto Armijo, aludía asimismo a una «manifiesta incompetencia por parte de un Ministerio, que tiene constancia de los problemas que estamos teniendo y evidencia una falta de voluntad para darle soluciones, habiéndolas como las hay». Su homólogo en Torrox, Óscar Medina, señalaba que es «muy triste y lamentable» que el Ejecutivo central «que más fondos europeos ha recibido en la historia de la democracia, no haya previsto una ronda alternativa o un tercer carril. Estamos padeciendo los atascos que se sufrían en los años ochenta. No se nos toma en serio por parte del Gobierno de España. Es un quebranto en la economía de la comarca, pero también en lo anímico para toda la gente que a diario tiene que desplazarse a Málaga a trabajar».

Medina argumentó que con retenciones de más de una hora pierden los ciudadanos calidad de vida o productividad, a la vez que se reduce la conciliación familiar. Y en el mismo sentido, la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, expresaba que la comarca axárquica se convierte a diario «en una ratonera, al ser la autovía la principal conexión exterior en el día a día para cualquier persona que quiera desplazarse a otros puntos del litoral. Lo que estamos sufriendo ha alcanzado ya un punto insostenible».

El regidor de Benamocarra, Abdeslam Lucena, lamentó que la situación precaria en la movilidad ya sea una rutina diaria: «Es un riesgo viajar desde Vélez-Málaga por las mañanas, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Más que una discusión entre PP y PSOE, debieran sentarse y buscar soluciones definitivas y urgentes», plantea.

Cientos de conductores se han visto atrapados en el atasco de este miércoles en la A-7. / Álex Zea

Colas de más de 10 kilómetros

Hasta 12 kilómetros de retenciones sufrían a primera hora del miércoles quienes se disponían a acceder a la capital desde la comarca de la Axarquía. Unas colas que se sumaban a las registradas sólo 24 horas antes, en otra mañana interminable para quienes acudían al trabajo, a recibir sus clases o tenían cita médica de algún especialista.

En esta ocasión, la falta de circulación fluida venía agravada por la presencia de un nuevo camión accidentado en la A-7, de forma que desde los túneles de Cerrado de Calderón hasta prácticamente Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, podían observarse largas colas de vehículos.

En torno a las 5.30 horas de la madrugada de este miércoles se alertaba de esta incidencia en el punto kilométrico 978,4, en sentido decreciente, y aunque el camión pudo ser retirado de la vía, la caravana deparaba hasta siete kilómetros con posterioridad a la reapertura del carril cortado.

La alta densidad de tráfico que a diario soporta esta infraestructura hace que cualquier siniestro dispare el tiempo de llegada a Málaga desde la costa más oriental de la provincia. Según la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la avería se había producido sobre las seis de la mañana y poco después de las 7.30 horas fue retirado el camión. Al respecto, a las 9.20 horas «quedó en nivel blanco la A-7, quedando la vía libre de retención».