Tribunales
Condenado a 27 años por asesinar y robar a su madre, hallada en una arqueta de Málaga
El acusado fue en compañía de un menor de edad al domicilio de su madre adoptiva y forzó la cerradura de la puerta principal para acceder y esperar la llegada de la mujer
EFE
El joven acusado de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia a su madre, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de julio de 2022 en el interior de una arqueta de Málaga con signos de violencia, ha sido condenado a 27 años y un mes de prisión.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se estima que el procesado, hijo adoptivo de la fallecida, ha concurrido en la circunstancia agravante de parentesco.
En los hechos probados se indica que el hijo de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 22 años, se puso de acuerdo el 25 de mayo de 2022 con un menor para entrar por la fuerza en la vivienda de la mujer con intención de obtener un enriquecimiento y para lograrlo la agredieron y mataron.
Acordaron meter el cuerpo en un congelador, donde permaneció al menos dos días y, posteriormente lo trasladaron a un trastero de la casa y lo metieron en un baúl, hasta que, uno o dos días después y tras buscar un sitio donde deshacerse del cuerpo, lo trasladaron presuntamente en un carro de supermercado para tirarlo en una arqueta.
