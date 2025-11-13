Daniel Pérez se muestra decidido a ser de nuevo candidato a la alcaldía de Málaga por el PSOE

El portavoz municipal del PSOE en Málaga capital, Daniel Pérez, está dispuesto y decidido a repetir como candidato a la alcaldía y a medirse en primarias, si es necesario, contra otro miembro de su partido que también apetezca tal cometido. Pérez, que ya ha sido dos veces candidato, asegura que su «reto y toda su energía están en propiciar un cambio en la ciudad de Málaga» para desbancar al PP y a Paco de la Torre.

Aunque no lo rechazó de plano, no parece dispuesto a figurar en las listas para las próximas elecciones autonómicas andaluzas, una de las posibilidades que se barajan en su entorno y en el partido. Sería la forma de apartarlo de la carrera municipal y también de cumplir esa regla no escrita que rige en el PSOE: no se deja tirado a un ex secretario general. Estas afirmaciones las realizó en el programa de Canal Málaga ‘Málaga a Examen’ presentado por Eva Encina.

Aunque en el PSOE malagueño hay un buen número de partidarios de cambiar de candidato y se especula hasta la saciedad con que podría serlo Josele Aguilar, secretario provincial, lo cierto es que hasta ahora no ha habido comunicación oficial a Pérez de que ya no se cuenta con él. Unos creen que no ha llegado aún el momento y otros que lo mejor es dejarlo ir a primarias. En cualquier caso, Daniel Pérez está intensificando su trabajo de oposición, con una agenda muy intensa, y no parece haber hecho mella en él que lo descabalgaran de la secretaría provincial y que su influencia en la militancia haya menguado. Su determinación es ser de nuevo candidato. Dará para ello la batalla en su partido.

Asambleas de las agrupaciones

De manera inmediata, los socialistas se embarcarán en las asambleas de las agrupaciones que conduzcan a ir perfilando las listas electorales para las autonómicas, que se celebrarán en primavera salvo que Pedro Sánchez adelante las generales, en cuyo caso, Juanma Moreno, lo reiteró en el reciente congreso regional del PP, las haría coincidir.

La candidatura a la alcaldía de Málaga por parte de los socialistas es aún una incógnita, con muchas miradas puestas en Josele Aguilar, con el deseo ahora expresado claramente por parte de Pérez y con las ambiciones que también podrían manifestar otros dirigentes del partido, cargos o incluso algún concejal actual.