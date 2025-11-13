¿Dejará de subir el precio de los huevos por la gripe aviar? Un experto en economía responde

El sector avicultor vive sus momentos más tensos de los últimos meses. La gripe aviar está poniendo en jaque las explotaciones avícolas, con la detección de 139 focos por toda España y el sacrificio de más de 2,5 millones de aves.

La consecuencia económica de esta situación epidemiológica está siendo el precio desorbitado de los huevos, que alcanzan ya incluso los cinco euros por docena en algunos casos.

Y aunque el sector llama a la tranquilidad, en lo que respecta el riesgo para los humanos, lo cierto es que los bolsillos de los malagueños parecen que van a sufrir durante los próximos meses.

José Manuel Corrales, profesor en Economía y Empresa de la Universidad Europea, ofrece un análisis exhaustivo para entender cómo, porqué y sobre todo cuándo dejará de subir el precio de los huevos.

Las razones

Para Corrales, el incremento del precio responde a diversas causas, entre ellas las presiones inflacionarias de costes y un desequilibrio estructural de oferta-demanda.

Pero no duda en que el factor principal es "el aumento sostenido del coste de los insumos productivos (piensos, energía y logística). El encarecimiento de materias primas como el maíz y la soja impacta directamente en costo-volumen-utilidad (CVU) de producción".

El Gobierno ha decretado el confinamiento de gallinas en todo el país. / L.O

Sin embargo, la gran subida tiene una única culpable: la gripe aviar, cuyas consecuencias han derivado en todo lo anterior: “Aunque la bioseguridad en granjas de carne mitiga el impacto en el pollo de engorde, la reducción en el stock de ponedoras tiene una correlación directa con la escasez y el aumento de los precios del huevo”, relata.

Ante este panorama, nada positivo ni para los consumidores ni ganaderos, la pregunta del millón: "¿Se prevé que los precios se estabilicen pronto?".

El profesor de Economía responde que "la estabilización inmediata es improbable. Mientras persista la presión de costes (especialmente energía y piensos) y el riesgo epidemiológico (IAAP), la tendencia inflacionaria continuará".

Otros productos que pueden verse encarecidos

Además del pollo y el huevo, esta situación puede afectar a otros productos derivados. Donde más se va a dejar notar la subida —si finalmente sucede— va a ser en la repostería, pastelería o platos preparados: "Esto se debe a que el huevo es ingrediente esencial en la industria alimentaria que se utiliza en estas elaboraciones, por lo que su encarecimiento se traslada automáticamente a estos sectores”.

Corrales indica que también puede darse el efecto de sustitución: "Los consumidores buscan otra alternativa al huevo o pollo, obteniendo proteínas de productos vegetales, legumbres, etc., por lo que puede darse un repunte significativo de la inflación en estos".