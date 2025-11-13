Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

¿Dejará de subir el precio de los huevos por la gripe aviar? Un experto en economía responde

José Manuel Corrales, profesor en Economía, ofrece un análisis exhaustivo para entender porqué y sobre todo cuándo dejará de incrementarse este producto

Gallinas ponedoras de huevos en una granja.

Gallinas ponedoras de huevos en una granja. / L.O

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El sector avicultor vive sus momentos más tensos de los últimos meses. La gripe aviar está poniendo en jaque las explotaciones avícolas, con la detección de 139 focos por toda España y el sacrificio de más de 2,5 millones de aves.

La consecuencia económica de esta situación epidemiológica está siendo el precio desorbitado de los huevos, que alcanzan ya incluso los cinco euros por docena en algunos casos.

Y aunque el sector llama a la tranquilidad, en lo que respecta el riesgo para los humanos, lo cierto es que los bolsillos de los malagueños parecen que van a sufrir durante los próximos meses.

José Manuel Corrales, profesor en Economía y Empresa de la Universidad Europea, ofrece un análisis exhaustivo para entender cómo, porqué y sobre todo cuándo dejará de subir el precio de los huevos.

Las razones

Para Corrales, el incremento del precio responde a diversas causas, entre ellas las presiones inflacionarias de costes y un desequilibrio estructural de oferta-demanda.

Pero no duda en que el factor principal es "el aumento sostenido del coste de los insumos productivos (piensos, energía y logística). El encarecimiento de materias primas como el maíz y la soja impacta directamente en costo-volumen-utilidad (CVU) de producción".

Imagen de archivo de gallinas al aire libre en la granja de huevos camperos La Higuera, en La Zarza.

El Gobierno ha decretado el confinamiento de gallinas en todo el país. / L.O

Sin embargo, la gran subida tiene una única culpable: la gripe aviar, cuyas consecuencias han derivado en todo lo anterior: “Aunque la bioseguridad en granjas de carne mitiga el impacto en el pollo de engorde, la reducción en el stock de ponedoras tiene una correlación directa con la escasez y el aumento de los precios del huevo”, relata.

Ante este panorama, nada positivo ni para los consumidores ni ganaderos, la pregunta del millón: "¿Se prevé que los precios se estabilicen pronto?".

El profesor de Economía responde que "la estabilización inmediata es improbable. Mientras persista la presión de costes (especialmente energía y piensos) y el riesgo epidemiológico (IAAP), la tendencia inflacionaria continuará".

Otros productos que pueden verse encarecidos

Además del pollo y el huevo, esta situación puede afectar a otros productos derivados. Donde más se va a dejar notar la subida —si finalmente sucede— va a ser en la repostería, pastelería o platos preparados: "Esto se debe a que el huevo es ingrediente esencial en la industria alimentaria que se utiliza en estas elaboraciones, por lo que su encarecimiento se traslada automáticamente a estos sectores”.

Corrales indica que también puede darse el efecto de sustitución: "Los consumidores buscan otra alternativa al huevo o pollo, obteniendo proteínas de productos vegetales, legumbres, etc., por lo que puede darse un repunte significativo de la inflación en estos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga estrena alumbrado esta Navidad: así lucirá la calle Larios
  2. Así es el parque de Málaga con una torre de 13 metros perfecta para los amantes de la aventura: tiene camas elásticas y toboganes gigantes
  3. La EMT moverá las paradas de la Comisaría Provincial a la avenida de Andalucía por problemas de tráfico
  4. Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
  5. La conexión entre el Bulevar Adolfo Suárez y la Ronda Oeste, más en el aire que nunca
  6. Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño
  7. Atalaya de Jarazmín: entre malos olores y detonaciones
  8. El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»

La Universidad Europea de Andalucía presume de campus en Teatinos

La Universidad Europea de Andalucía presume de campus en Teatinos

¿Dejará de subir el precio de los huevos por la gripe aviar? Un experto en economía responde

¿Dejará de subir el precio de los huevos por la gripe aviar? Un experto en economía responde

Mahou San Miguel contribuye con 93 millones de euros a la economía malagueña y sostiene 9.200 empleos

Mahou San Miguel contribuye con 93 millones de euros a la economía malagueña y sostiene 9.200 empleos

Huelga en la UMA: la Junta se abre al diálogo con los estudiantes pero niega la infrafinanciación

Huelga en la UMA: la Junta se abre al diálogo con los estudiantes pero niega la infrafinanciación

Un paciente en Málaga recupera la movilidad del brazo izquierdo gracias a la neuroestimulación: "Me han devuelto casi la vida"

Un paciente en Málaga recupera la movilidad del brazo izquierdo gracias a la neuroestimulación: "Me han devuelto casi la vida"

El Museo OXO presenta una exposición temporal para conmemorar el 30 aniversario de PlayStation

El Museo OXO presenta una exposición temporal para conmemorar el 30 aniversario de PlayStation

LandCo desarrolla casi 400 viviendas en Málaga y espera iniciar las 335 de Rojas Santa Tecla en 2027

LandCo desarrolla casi 400 viviendas en Málaga y espera iniciar las 335 de Rojas Santa Tecla en 2027

Un trámite burocrático deja a la Comisaría Provincial de Málaga con todos los ascensores inoperativos

Tracking Pixel Contents