En Directo
En directo | Última hora y reacciones a la muerte de Fosforito, una de las grandes figuras del cante flamenco
María Roso
Ha fallecido a los 93 años Antonio Fernández Díaz Fosforito, una de las grandes figuras vivas del cante flamenco. Te contamos aquí la última hora y todas las reacciones institucionales y del mundo del flamenco:
