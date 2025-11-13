Un paciente en Málaga recupera la movilidad del brazo izquierdo gracias a la neuroestimulación: "Me han devuelto casi la vida"

Tras siete años de dolor intenso, numerosas intervenciones y perdida de la movilidad del brazo izquierdo, un paciente ha podido recuperar la funcionalidad del miembro gracias a la neuroestimulación, un tratamiento innovador que actúa sobre la causa neurológica del dolor.

Es la historia de Rubén Marfil (45 años), que llevaba con una limitación funcional severa y dolor constante desde el 29 de enero de 2019, lo que se traduce en casi siete años de sufrimiento e invalidez funcional hasta que fue intervenido por el equipo de la Unidad de Dolor del Hospital Quirónsalud Málaga.

Un accidente laboral le provocó la amputación del tercer dedo. Sin embargo, la amputación en sí misma no fue el problema principal, sino el síndrome de dolor regional complejo (SDRC) que se desarrolló a raíz de este trauma quirúrgico.

Síndrome de dolor regional complejo

Según explica el doctor Rodrigo de la Oliva, especialista del Servicio de Anestesiología y de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Málaga, se trata de una enfermedad poco frecuente pero altamente incapacitante, que puede aparecer después de una lesión, accidente o cirugía.

En el caso de Rubén, desarrolló el SDRC tras la amputación del tercer dedo de la mano izquierda y, con el tiempo, el dolor y la rigidez se extendieron al brazo completo, impidiendo el uso funcional del miembro. A lo largo de estos siete años, había sido intervenido en numerosas ocasiones, pero sin lograr resultados, hasta este último tratamiento con el doctor de la Oliva.

El doctor Rodrigo de la Oliva / L.O.

El especialista y el equipo de la Unidad del Dolor de Quirónsalud Málaga decidieron optar por la implantación de un neuroestimulador en el ganglio de la raíz dorsal, que es “una técnica mínimamente invasiva que resetea la señalización anómala de las neuronas”, según las palabras del doctor.

¿Qué es la neuroestimulación?

El neuroestimulador implantado actúa como un “marcapasos” para el sistema nervioso. De manera que, al aplicar una corriente eléctrica directamente sobre el ganglio de la raíz dorsal (T1 en este paciente), se interrumpe la señalización anómala que genera el dolor crónico.

“Esto no sólo atenúa la sensación de dolor, sino que, al reducir la sobrecarga de señales dolorosas, permite que el sistema nervioso central recupere su equilibrio, lo que se traduce en una mejora de la función motora y, por tanto, de la movilidad”, detalla el doctor de la Oliva.

Asimismo, aclara que la neuroestimulación se reserva para casos graves y refractarios a otros tratamientos en pacientes con dolor crónico severo y refractario, que no hayan respondido a tratamientos previos (fármacos, fisioterapia, bloqueos nerviosos, cirugías, etc.) Por ello, destaca que la selección del paciente es “crucial” para garantizar el éxito.

"Me han devulto casi la vida"

“Se lo aconsejo a todo el mundo que tenga algún problema como tenía yo, que no podía cerrar la mano. Gracias al doctor Rodrigo y a todo su equipo, me han devuelto casi la vida”, comparte el paciente tras recuperar la movilidad. “Cuanto antes mejor”, añade.

Desde Quironsalud, aclaran que el Síndrome de Dolor Regional Complejo es una enfermedad rara o poco frecuente, cuya prevalencia es difícil de estimar porque a menudo es infradiagnosticada o se confunde con otros trastornos del dolor.

Según los estudios publicados, en torno a 2-5% de los pacientes que sufren una fractura, cirugía o traumatismo importante pueden desarrollar un SDRC, más habitual en extremidades superiores que inferiores, con mayor frecuencia en mujeres que en hombre, de una edad media de entre 40 y 60 años.

Enfermedad poco frecuente

No obstante, aunque sea poco frecuente, subrayan que su impacto funcional y emocional es “muy alto”, por lo que la detección temprana y el tratamiento especializado, como la neuroestimulación, son fundamentales para prevenir la discapacidad.

“Se caracteriza por dolor persistente, inflamación, cambios en la piel y rigidez articular y afecta principalmente a extremidades. Es nuestra obligación, en nuestra labor de promotores de la salud, destacar la importancia de la detección y tratamiento precoz son claves para evitar la discapacidad prolongada”, advierte el doctor Rodrigo de la Oliva.

Por último, desde Quirónsalud concluyen que este caso es “un ejemplo del compromiso” del centro y de la Unidad del Dolor y el Servicio de Anestesiología, liderado por los doctores Ignacio Marín y Fernando Navas, con la incorporación de las técnicas más avanzadas y altamente especializadas para el tratamiento del dolor crónico y la mejor calidad asistencial para sus pacientes.