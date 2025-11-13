Las famosas tartas de queso que bailan de Japón, llegan a Málaga

La admiración por la cultura japonesa ha experimentado un interés exponencial en los últimos años en Málaga. Desde la cultura otaku con establecimientos dedicados íntegramente al mundo del videojuego y el manga a los diversos supermercados, tiendas y restaurantes donde poder deleitarse de la gastronomía nipona.

A esta decena de locales, se suma una nueva apertura: Momoko, que trae las tartas de queso más virales de Japón en Málaga. Se trata de las auténticas "cotton cheesecake" o "tartas de queso de algodón" tal y como se les conoce por su textura ligera y esponjosa.

La cotton cheesecake japonesa nació inspirada en el käsekuchen alemán, que el pastelero Tomotaro Kuzuno conoció en Europa. En los años 1960, Kuzuno creó en Japón una versión más ligera y esponjosa, con claras batidas y menos grasa, a la que llamó "Soufflé Cheesecake". Con el tiempo, esta receta evolucionó en la actual cotton cheesecake, famosa por su textura "como algodón".

Durante los años 1990–2000, se popularizó internacionalmente gracias a cadenas como Uncle Tetsu, convirtiéndose en un símbolo de la repostería japonesa moderna y de la fusión entre tradición europea y delicadeza nipona.

La receta mágica

Las tartas de Momoko parecen bailar al son de la vibración. El secreto para conseguir ese aspecto está en el batido de las claras de huevo a punto de nieve (merengue) y su mezcla cuidadosa con la base de queso crema.

Esto incorpora aire a la masa, lo que permite que el pastel suba durante el horneado y quede súper esponjoso. Además, se suele hornear a baño maría a baja temperatura, para que no se seque ni se agriete.

Ahora, este famoso postre se podrá probar en el local de Momoko, en pleno Centro de Málaga. De elaboración artesanal, el obrador de Momoko hace unidades limitadas cada día.