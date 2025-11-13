GILMAR presenta en SIMED 2025 su oferta más diversa hasta la fecha

A pocos días de la inauguración de SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, Málaga se prepara para acoger entre el 13 y el 15 de noviembre a promotores, constructores e inmobiliarias de toda España. La cita, una de las más importantes del sector en el sur de Europa, reunirá las principales tendencias del momento: sostenibilidad, digitalización, rehabilitación y nuevos modelos de vivienda adaptados a distintos estilos de vida.

Entre los participantes, GILMAR llega este año con una oferta especialmente variada, que refleja la evolución del mercado y la creciente diversidad de compradores. Desde viviendas exclusivas en enclaves privilegiados hasta proyectos más accesibles en ciudades con alta demanda, la compañía muestra un abanico que busca responder a diferentes necesidades y presupuestos.

Costa del Sol: exclusividad y diseño en un entorno privilegiado

La Costa del Sol será, un año más, uno de los grandes escaparates de GILMAR. En Finca Cortesín (Casares), Lake Essence Mansions ofrece 14 parcelas urbanas de gran tamaño —desde 1.477 m²— donde los compradores pueden diseñar su propia villa con vistas al mar o al lago interior, en un entorno con seguridad 24 horas, club de golf, spa y hotel de lujo. Los precios parten de 664.650 euros.

En Estepona, Altoasis Residences agrupa 87 viviendas independientes de tres dormitorios, con amplias terrazas, piscina interior y exterior, spa, gimnasio y jardines, desde 405.000 euros. Muy cerca, Casares Bay propone nueve viviendas —apartamentos, dúplex y áticos— de dos y tres dormitorios, con diseño contemporáneo, vistas al Mediterráneo y entrega prevista para 2027, con precios desde 370.000 euros.

En Estepona, Altoasis Residences agrupa 87 viviendas independientes de tres dormitorios / La Opinión

A escasos metros del puerto deportivo, Portamare ofrece 22 apartamentos de dos y tres dormitorios junto al mar, con precios desde 489.700 euros. En la Nueva Milla de Oro, Balcón del Mediterráneo se dirige a un público de alto nivel con viviendas de tres a cinco dormitorios y acabados premium, desde 1.258.290 euros.

Portamare ofrece 22 apartamentos de dos y tres dormitorios junto al mar / La Opinión

En la capital, Be Grand El Limonar combina rehabilitación y nueva construcción en una de las zonas más demandadas de Málaga. A 200 metros de la playa, ofrece 18 viviendas de uno a cuatro dormitorios con dos piscinas panorámicas, rooftop, gimnasio y zona chill-out. Los precios parten de 895.000 euros y la entrega está prevista para 2027.

Be Grand El Limonar, a 200 metros de la playa, ofrece 18 viviendas de uno a cuatro dormitorios / La Opinión

Andalucía occidental: rehabilitación y vivienda asequible

En el resto de Andalucía, GILMAR apuesta por la recuperación del patrimonio urbano y el acceso a vivienda a precios más contenidos, adaptándose a la demanda local.

En Gelves (Sevilla), Mirador de Sevilla ofrece 40 viviendas de uno a tres dormitorios, todas con plaza de aparcamiento, y áticos con terrazas panorámicas. Los precios arrancan en 144.000 euros.

En Gelves (Sevilla), Mirador de Sevilla ofrece 40 viviendas de uno a tres dormitorios / La Opinión

En el casco histórico de Cádiz, el proyecto Plaza de España 12 recupera un palacio del siglo XVIII para transformarlo en 14 viviendas nuevas, respetando la fachada y el patio original. Las viviendas, de entre 74 y 158 m², cuentan con climatización zonificada y domótica básica, con precios desde 285.000 euros y entrega inmediata.

En El Puerto de Santa María, Cielo 16 suma 13 viviendas de nueva construcción con piscina comunitaria, garaje y trastero opcionales. Las tipologías, de uno a tres dormitorios, incluyen terrazas privadas o jacuzzi en los áticos y una especial atención a la eficiencia energética. Los precios parten de 174.300 euros.

Islas Canarias: sostenibilidad y entorno natural

En Telde (Gran Canaria), Brassie Villas refleja el interés creciente por la vivienda sostenible. En colaboración con UNIK, GILMAR comercializa viviendas unifamiliares de tres dormitorios con grandes ventanales, terraza, jardín y piscina privada climatizada. Incorporan sistemas fotovoltaicos y domótica, con precios desde 459.000 euros y entrega en 2026.

Madrid y su entorno: desde el lujo urbano hasta los nuevos espacios mixtos

La propuesta madrileña de GILMAR muestra la amplitud de su catálogo, combinando promociones de lujo con proyectos de rehabilitación y espacios híbridos.

En el distrito de Salamanca, Residencial Avenida América, promovido por NOZAR y MASAVEU, incluye viviendas de dos y tres dormitorios, bajos con jardín y áticos dúplex con piscina privada. Todas cuentan con garaje y trastero, dentro del segmento residencial más alto de la capital.

En Alcobendas, el proyecto LC26 transformará un edificio existente en 64 viviendas de entre dos y tres dormitorios, con 79 plazas de garaje y zonas comunes completamente renovadas. Los precios parten de 407.700 euros y la entrega está prevista para finales de 2025.

En Boadilla del Monte, La Dehesa 12 ofrece villas independientes sobre parcelas de hasta 750 m² / La Opinión

En Boadilla del Monte, La Dehesa 12 ofrece villas independientes sobre parcelas de hasta 750 m², con cinco dormitorios, despacho, garaje cubierto y opción de piscina privada. Incorporan climatización por aerotermia, suelo radiante y domótica, con entrega prevista en la primavera de 2027.

Por su parte, CDA1 Urban Spaces, en San Sebastián de los Reyes, plantea un concepto innovador con 64 espacios tipo loft de uso flexible —residencial o profesional—, distribuidos en tres plantas y con una azotea común. Los precios comienzan en 160.700 euros y la entrega se prevé para finales de 2025.

Una oferta pensada para todos los perfiles

Así, GILMAR adapta su estrategia para basarla en la diversificación. La compañía combina proyectos exclusivos con otros más accesibles, rehabilitación urbana con nueva construcción y soluciones adaptadas a los nuevos modos de vida.

En un momento en que el comprador busca viviendas más sostenibles, eficientes y versátiles, GILMAR acude a la feria con una propuesta que refleja la realidad actual del mercado: una oferta plural, pensada para responder a diferentes necesidades, estilos de vida y presupuestos.

