Huelga en la UMA: la Junta se abre al diálogo con los estudiantes pero niega la infrafinanciación

La huelga en la Universidad de Málaga (UMA) convocada para principios de diciembre por sus estudiantes ha aumentado la presión sobre la Junta de Andalucía para que aumente la financiación de la institución académica. Tras conocerse la noticia, el Gobierno andaluz reaccionó con el gesto de solicitar una reunión de los convocantes con el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos. Sin embargo, a la vez que está abierta a este diálogo, la Consejería no cede y sigue rechazando la infrafinanciación que denuncia la comunidad universitaria malagueña. Así lo dejó claro el secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, mientras insistía en que están "abiertos al diálogo permanentemente con todos, con la comunidad estudiantil y con toda la comunidad universitaria".

Así se pronunció Herrera horas después de que el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López Navarrete, remitiese este miércoles un escrito a la comunidad universitaria en el que daba cuenta de la reunión mantenida con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (Ceuma), y de que en ella se ha confirmado un paro académico previsto entre el 1 y el 5 de diciembre para protestar por la infrafinanciación de la UMA. Eso sí, en el mismo comunicado se aludía igualmente a que "queda pendiente de una reunión solicitada por el señor consejero de Universidades a celebrar el próximo viernes".

El propio rector malagueño ya denunció en la apertura del curso de la UMA, delante del consejero, que "en el ámbito andaluz la financiación por estudiante está 678 euros por debajo de la media". Incluso, ese día, expresó su apoyo a las protestas de la comunidad universitaria por la falta de recursos económicos que se estaban produciendo en el campus.

"Un esfuerzo muy importante"

Lejos de admitir la infrafinanciación, Herrera recordó que la ayuda prestada por el Gobierno andaluz a la UMA durante el curso pasado, cuando su situación económica le apremiaba: "Hemos hecho un esfuerzo muy importante para ayudar a la Universidad de Málaga en un momento en el que el juzgado tenía ya previsto el embargo de las cuentas. Le hicimos un préstamo, un préstamo que está soportando la comunidad autónoma de Andalucía porque se habla del 1%, pero no se dice lo que costó el préstamo, que es superior al 1%", aseguró en declaraciones a La Opinión de Málaga realizadas tras el acto inaugural de una universidad privada en la capital malagueña.

En relación a la Universidad de Málaga, el dirigente de la Junta también insistió en que "es muy importante saber que la pérdida de peso en el sistema se produce del 2012 al 2018". "Desde la llegada de Juanma Moreno al gobierno, lo que se produce es un aumento de la financiación de la Universidad de Málaga. Es más, la en la propuesta que tienen los rectores encima de la mesa, la Universidad que más crece con diferencia de toda Andalucía es la Universidad de Málaga. Además, con la financiación de nivelación que compensa a esas universidades que reciben algo menos financiación por estudiante", reiteró.

Compatibilidad con las privadas

Unos instantes antes de estas manifestaciones, Herrera también introdujo -en el discurso que pronunció durante la puesta de largo de la Universidad Europea- que "es compatible" la llegada de universidades privadas a Málaga "con que la Universidad de Málaga tenga la mejor financiación de su historia" y la aportación de la Junta "crezca más que nunca".

"Es compatible que las públicas avancen en su desarrollo mientras se produce la llegada de privadas que cumplen con los criterios de calidad, la Junta tiene la misión de hacer posible esa compatibilidad entre las universidades públicas y las privadas", insistió.

Discurso del alcalde de Málaga

En el mismo acto inaugural de la Europea, intervino el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, quien pronunció un discurso parecido al que hizo a principios de octubre en la puesta de largo del campus de otro centro privado, la UAX Mare Nostrum.

Este jueves, en el campus de la Europea, De la Torre volvió a defender que "cumpliendo los criterios de calidad, pueda haber universidades públicas y privadas conviviendo y colaborando".

Además, a la Junta actual agradeció "la visión abierta" para que sea posible. Y a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE culpó de que "hubo una etapa de más de 15 años en la que había en Andalucía una visión equivocada de solo las públicas".

De la Torre se remontó a la Málaga de los 70 "cuando no tenía universidad y en el año 72 ocurrió el milagro". "Entonces, era la ciudad europea más grande sin universidad pública, y ahora era la ciudad más grande de España y posiblemente de Europa sin universidad privada".

Así, calificó como "tres buenas noticias" que "la Europea, la online Utamed y la Alfonso X el Sabio en poco más de un mes y medio se hayan inaugurado". "Felicito a sus responsables", dijo antes de recordar "los dos millones de metros cuadrados ofrecidos por el ayuntamiento a la pública" o de agregar que "las privadas pagan un canon y ofrecen unas becas para tener los suelos municipales" en los que han construido sus campus. "Se ha tardado mucho en reconocer esa potencialidad y esa necesidad de Málaga de tener universidades privadas", apostilló De la Torre.