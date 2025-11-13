La Junta invierte casi 12 millones en mejorar la climatización de los centros educativos de Málaga

La Junta de Andalucía ha invertido 11,89 millones de euros en mejorar la climatización de los centros educativos de la provincia de Málaga, una inversión que responde a las peticiones reiteradas de la comunidad educativa.

Por un lado, la Junta ha ampliado el plan de Bioclimatización en seis centros de severidad térmica 3, ubicados en Algatocín, Benamocarra, Campillos, Cortes de la Frontera, Humilladero y Pizarra, lo que supone una inversión total de 2,55 millones de euros.

Las localidades con mayor número de inversiones dentro de este programa son Málaga (168 centros), Marbella (38), Vélez-Málaga (29), Estepona (21), Mijas (20) y Fuengirola (19).

En cuanto a la segunda fase del plan de Bioclimatización, que ha arrancado este curso, se extenderá a seis centros en municipios de severidad climática 3, en las comarcas de Antequera, Ronda y Guadalhorce:

IES Camilo José Cela (Campillos), IES Valle del Genal (Algatocín), IES La Maroma (Benamocarra), CPR Valle del Guadiaro (Cortes de la Frontera), IES José Saramago (Humilladero) e IES Fuente Luna (Pizarra). En cada uno de ellos, la inversión asciende a 425.000 euros.

Padres y docentes se quejan del estrés térmico que sufren los alumnos en las aulas andaluza. / La Opinión

La primera fase del plan, ya concluida, permitió la instalación de sistemas de refrigeración adiabática en 30 centros educativos de zonas con severidad climática nivel 4, con una inversión de más de 9,3 millones de euros.

Estas instalaciones se complementan con placas solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica, impulsando el ahorro, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

“La adecuación de nuestros colegios e institutos ha sido un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía. Lo es en materia de accesibilidad, a la que hemos destinado 13,7 millones desde 2019, y lo es también en materia de confort térmico”, destacó Miguel Briones, delegado territorial de Educación en Málaga.

Durante el pasado curso, 166 institutos de la provincia recibieron fondos del plan ‘Mejora tu centro’, por un valor de 5,3 millones de euros, para realizar hasta dos proyectos de inversión. A ello se sumaron dotaciones en material inventariable y equipamiento musical, alcanzando casi 7 millones de euros en ayudas extraordinarias.

Plan ‘Mejora tu centro’

El plan ‘Mejora tu centro’ se implantó el pasado curso para dotar a los centros educativos de fondos destinados a mejorar el confort térmico. En esta convocatoria, la inversión asciende a 9,34 millones de euros, beneficiando a 546 centros educativos de 86 municipios malagueños.

Gracias a esta dotación, los colegios e institutos pueden decidir de forma autónoma en qué invertir: toldos, pérgolas, calefacción, aire acondicionado, sustitución de ventanas o plantación de árboles, entre otras actuaciones.

Durante el presente curso, la inversión en este programa para toda Andalucía crece en más de 11 millones, pasando de 43 a 54,1 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, con el objetivo de seguir mejorando la climatización de las instalaciones educativas.

Tanto la segunda fase del plan de Bioclimatización como el programa ‘Mejora tu centro’ suponen una inversión total cercana a los 85 millones de euros en toda Andalucía. Gracias a estos proyectos, unos 3.000 centros educativos mejorarán sus condiciones térmicas y ambientales mediante técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables.