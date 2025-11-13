LandCo desarrolla casi 400 viviendas en Málaga y espera iniciar las 335 de Rojas Santa Tecla en 2027

La promotora LandCo, filial de Banco Santander especializada en promoción integral de suelo y desarrollo urbanístico, está desarrollando actualmente cerca de 400 viviendas en la provincia de Málaga repartidas en cuatro promociones situadas en Mijas (dos), Torrox y Vélez-Málaga. LandCo, que está presente en el salón inmobiliario Simed, también espera poder iniciar en el año 2027 las obras de construcción de 335 viviendas en el sector Rojas Santa Tecla, situado el linde entre Málaga y Torremolinos, según ha explicado este jueves su CEO, Alberto Quemada.

En el caso de Rojas Santa Tecla (unos terrenos al oeste de la carretera de Churriana donde, a nivel global, diversas promotoras construirán unas 2.800 viviendas más un campo de golf), el responsable de LandCo comenta que el planeamiento urbanístico está "completamente aprobado" desde hace tiempo, pero el proyecto de reparcelación (que es el que dará origen a las parcelas definitivas), está todavía en el Registro para su correspondiente inscripción.

Quemada espera que ese proceso pueda quedar resuelto en los próximos meses, lo que permitiría a la junta de compensación poder iniciar los trabajos de urbanización de los terrenos a partir de la mitad de 2026.

"La urbanización tardaría unos dos años, pero cuando se lleve uno ya se podrían simultanear mesas tareas con las obras de edificación y se podrían lanzar los proyectos de viviendas", apunta a este periódico el CEO de LandCo.

Terrenos en la zona de Rojas Santa Tecla, junto a Churriana, en Málaga capital. / L.O.

Promociones de LandCo en la Costa del Sol

En el caso de Mijas, hay una promoción en construcción que se entregará en el plazo de unos dos meses y otra, en la zona del hipódromo, en comercialización pero cuyas obras aún no han comenzado En cuanto a las de Torrox y Vélez-Málaga, están ahora mismo también en fase de comercialización y las obras arrancarán a inicios de 2026.

En cuanto a los precios, las de Mijas parten de 294.000 euros más IVA, con precios de 500.000 en el caso de las más caras y enfocados a un cliente de segunda residencia. Las de Torrox y Vélez-Málaga parten de precios de 200.000 euros en su franja más asequible, en este caso orientadas más a primera residencia.

Todas estas promociones, junto a otras en Andalucía, están siendo mostradas por LandCo en el Simed de Málaga.

Los precios seguirán subiendo

Quemada también ha comentado que el mercado de la vivienda vive un "buen momento" desde el punto de vista promotor, porque todo se vende al ser en estos momentos la demanda muy superior la oferta. "En España están entrando 400.000 personas, lo que significa que se están creando más de 200.000 hogares nuevos y los promotores estamos haciendo 100.000 viviendas al año. Esa demanda excesiva provoca que los promotores podamos vender nuestros proyectos cómodamente. Lo malo para el público es que los precios suben", señala.

A su juicio, esta tensión de precios tiene todos los visos de continuar. "No se está tomando ninguna medida acertada para corregir este desequilibrio, y desgraciadamente, sigo pensando que el año 2026 se volverá a repetir lo de este año, con una demanda muy alta, una oferta limitada, y un incremento de precio", asevera.

LandCo desarrolla una actividad integral, desde la gestión, transformación y promoción de todo tipo de suelos y terrenos, hasta la venta de activos, gestión de juntas de compensación y agente urbanizador. "Estamos presentes de forma activa en el ciclo completo de vida inmobiliario, incluyendo la promoción inmobiliaria residencial con un portfolio actual de más de 3.500 viviendas en desarrollo distribuida por toda España", apunta la compañía.