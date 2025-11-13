Lotería de Navidad: los malagueños gastarán una media de 60 euros este año

La población malagueña gastará este año una media de 60,29 euros por persona en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el 22 de diciembre. Con un total de 106.910.000 euros y 534.550 billetes.

Este dato está por debajo de la media andaluza, que invertirá una media de 64,05 euros por persona, por debajo de la media nacional, situada en los 76,08 euros por persona; y una previsión de gasto global de 552 millones de euros y 2.760.254 billetes en la región de cara a este sorteo, según la cifra estimada de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Según los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado, la cifra que este año se gastará de media en Andalucía es 3,04 euros superior a la registrada el año pasado, cuando alcanzó los 61,01 euros. Dicha cantidad es una estimación, pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña del sorteo.

En cuanto al resto de provincias, Sevilla será la que más gaste en Andalucía en este sorteo con una consignación de 116.512.800 euros, por tanto, un gasto medio de 59,21 euros por habitante y un total de 582.564 billetes.

Gasto por provincias

Tras Málaga figura Granada, que es la tercera provincia andaluza que más gastará con 73.035.400 euros, una media de 77,93 euros por habitante equivalentes a 365.177 billetes. En cuarta posición se encuentra la provincia de Cádiz, con 69.241.800 euros y un gasto medio por habitante de 55,20 euros y un total de 346.209 billetes. Sin embargo, Almería es la quinta de las ocho provincias andaluzas con mayor consignación para el sorteo 2025; 59.189,800 euros, es decir, 77,57 euros por habitante y 295.949 billetes. Le sigue la provincia de Córdoba con un gasto de 53.153,600 euros, es decir, 68,84 euros por habitante y 265.768 billetes.

En penúltima posición, en relación a la consignación para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 en Andalucía, se encuentra Jaén con 50.940.800 euros, es decir, 82,34 euros de gasto medio por habitante y 254.704 billetes. Por último, Huelva es la provincia que menos gastará, con 23.066.600 euros, es decir, 43,24 euros de media por habitante y 115.333 billetes.